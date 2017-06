“Wir möchten voneinander lernen“

TRIER. Im Rahmen eines dreitägigen Besuchs der Moselstadt besuchte der Botschafter Boliviens in der Bundesrepublik, S. E. Jorge Cárdenas Robles, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier.

Ein Termin, der in mehrfacher Hinsicht nahe lag. Schließlich verbindet das Brüderkrankenhaus eine Klinikpartnerschaft mit dem “Centro dermatologico“ im bolivianischen Monteagudo. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Bekämpfung der in Bolivien weit verbreiteten und von Wanzen übertragenen Chagas-Krankheit. Die Trierer wollen ihre Kollegen vor Ort in Monteagudo dabei unterstützen, Diagnostik und Therapie dieser parasitären Infektionserkrankung zu verbessern.

Markus Leineweber, Hausoberer des Brüderkrankenhauses, kündigte an, dass man zu diesem Zweck in einem ersten Schritt ein Ultraschallgerät liefern werde. Zudem sei geplant, dass ein Arzt des “Centre dermatologico“ in Trier hospitieren werde. Im Brüderkrankenhaus soll der Mediziner darin geschult werden, Herzschrittmacher zu implantieren.

Jorge Cárdenas Robles dankte den Verantwortlichen des Brüderkrankenhauses für deren Unterstützung und kündigte seinerseits an, die Klinikpartnerschaft mit Monteagudo im Rahmen seiner Möglichkeiten politisch zu unterstützen: “Es war mir wichtig, Sie endlich direkt kennenzulernen, und es war für mich auch immer ein Traum, einmal hier in Trier zu sein.” (tr)



