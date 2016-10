‟Wir müssen wissen, was wir beim Theater wollen‟

TRIER. Welche Bedeutung hat die Theater-Machbarkeitsstudie, die von dem Münchener Planungsbüro ‟theapro‟ erstellt wurde und wie gehen wir damit um? Diese Fragen sollte eine öffentliche Beratung klären, zu der die SPD-Stadtratsfraktion in den Rathaussaal eingeladen hatte. Neben theapro-Geschäftsführer Reinhold Daberto hatten sich die Sozialdemokraten auch die Architekten Alois Peitz vom Trier-Forum, Professor Matthias Sieveke, Dekan des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Trier und Gerold Reker, Präsident der rheinland-pfälzischen Architektenkammer eingeladen. Abgerundet wurde die Gesprächsrunde durch die stellvertretende Intendantin Katharina John, Operndirektorin des Theaters, und Tobias Scharfenberger, dem designierten Intendanten des Mosel Musikfestivals.

Von Rolf Lorig

Das Geschehen um das Theater Trier bestimmt seit Monaten die Schlagzeilen. Dass die Trierer durchaus an ihrem Kulturtempel hängen, daran besteht kein Zweifel. Das wurde am Montag auch im Rathaussaal deutlich. Nahezu alle Plätze waren besetzt, als die Experten ihre jeweiligen Standpunkte vertraten. Dabei stellten die Besucher durchaus Sitzfleisch und Geduld unter Beweis. Denn zum einen dauerte die Veranstaltung fast drei Stunden, zum anderen stieß auch die neue Lautsprecheranlage immer wieder an ihre Grenzen. Was aber weniger an der Technik als vielmehr an den Rednern lag. Denn was nutzen sensible Mikrofone, wenn die Redner sich in ihren Stühlen zurücklehnen und dazu auch noch leise sprechen. Und genau das tat vor allem theapro-Geschäftsführer Reinhold Daberto, der am liebsten seine Studie bis ins letzte Detail vorgestellt hätte. Da war aber zum Glück Fraktionsvorsitzender Sven Teuber vor, der darauf hinwies, dass die Inhalte der Studie den Anwesenden weitgehend bekannt seien. So konzentrierte sich Daberto denn auf zentrale Punkte der Studie wie die Betrachtung, was in einem ‟Spielgebäude‟ vorgehalten werden muss oder dass bei einem ausgelagerten zweiten Standort kurze Wege erforderlich sind.

Damit habe die Studie den richtigen Ansatz gewählt, bestätigte Professor Sieveke. Allerdings müsse sich die Stadt fragen: ‟Was kann ich mir leisten?” Pragmatisch betrachtet laute die Aussage: Wer baut, braucht Geld. Und wer beim Bau eine hohe Qualität erwarte, müsse wie beim Autokauf auch viel Geld investieren. Trier brauche seine Kulturbauten und diese müssten auch für Qualität stehen. Dabei dürften nicht alleine die erbrachten Funktionen im Fokus stehen. Grundsätzlich sprach sich der Architekt für die Realisierung des ursprünglich geplanten zweiten Hauses aus, in dem Werkstätten, Büros, Lagerflächen untergebracht seien. In diesem Zusammenhang warf Sieveke die Frage auf, ob der große Parkplatz auf dem Augustinerhof das richtige Entree für ein Theater sei, oder ob man die Fläche nicht besser nutzen könne? Schließlich sei die Tiefgarage am Viehmarkt nur wenige Schritte entfernt.

Verhaltene bis harsche Kritik

Verhaltene bis zum Teil harsche Kritik an der Studie kam von Alois Peitz. Die Arbeit sei ohne Zweifel mit 130 Seiten eine Fleißarbeit. In den letzten Tagen aber sei es ihm trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen, darin Fuß zu fassen. Denn die aufgeführten Kosten blieben immer an der Oberfläche und seien im Detail nicht nachvollziehbar. Auch Peitz sprach sich für einen Erweiterungsbau aus. Jedoch weise die Studie aus, dass das Theater den jetzigen aktuellen Vorschriften entspreche und sanierungsfähig sei. Ob alle Maßnahmen so eins zu eins umgesetzt werden müssten, bezweifelte Peitz. Er empfehle eine modulare Vorgehensweise, die sich über Jahre hinziehe. Das ermögliche, dass man mit zunächst einmal zehn Millionen Euro den Anfang machen könne. Dafür müssten nun detailliert die einzelnen Schritte ermittelt und somit ein angemessenes Verhältnis zum Bestand geschaffen werden.

Zuspruch erhielt die theapro-Studie von Gerold Reker. Er attestierte dem Büro eine hohe Planungs- und Fachkompetenz. Gegenüber dem Publikum gab er jedoch zu bedenken, dass man bei der Betrachtung zwei Dinge auseinanderhalten müsse: ‟Machbarkeit und Durchführbarkeit sind zwei verschiedene Dinge.”Die Studie weise die technische und wirtschaftliche Machbarkeit aus, nicht aber die politische oder organisatorische. Was dem Auftraggeber nun vorliege sei die Nullphase einer Planung.

Die von Peitz angeregte modulare Vorgehensweise schien ihm wenig ratsam. Die Zeitachse sei einfach zu groß: ‟Man weiß dann oft hinterher nicht mehr, worüber man vorher abgestimmt hat.” Für ihn steht fest: ‟Die Studie ist eine nachvollziehbare Grundlage, auf deren Basis man aufbauen und weitere Entscheidungen treffen kann.”

Nach den Fachleuten hatten dann die Kulturschaffenden das Wort. Operndirektorin Katharina John betonte noch einmal eindringlich die Notwendigkeit der Veränderungen und forderte ein ‟zweites Bauwerk mit einer Idee‟. Eine solche könne beispielsweise darin bestehen, dass man dort einen Spielraum mit einer mittleren Bühne für Kammerspiele schaffe, der auch für Gastspiele genutzt werden könnte. Wichtig ist für sie, dass man immer im Auge behält, wie man bei den verschiedenen baulichen Lösungen zu einem neuen Ganzen finden kann.

Gesamte Kulturszene im Auge behalten

Der designierte Leiter des Mosel Musikfestivals, Tobias Scharfenberger, erinnerte daran, dass sich baulich betrachtet seit den 80er Jahren herzlich wenig am Theater Trier getan hat. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass dort mit viel Herzblut und Flexibilität trotz widriger Umstände eine hohe Programmqualität geboten werde. Bei den nun geplanten Veränderungen gelte es aber auch die übrigen kulturellen Aktivitäten in der Stadt im Auge zu behalten, die ebenfalls einen Platz benötigen. In der jetzigen Planungsphase sieht Scharfenberg die Chance zur Schaffung einer Mosel-Philharmonie, die allen relevanten Interessen der Trierer Kulturszene gerecht werden könne.

Bei der anschließenden Diskussion schloss sich auch TuFa-Vorstand Klaus Reeh dieser Argumentation an und forderte einen innovativen Umgang mit dem Thema ein. Neben dem Theaterbetrieb solle ein zweiter Bau auch Raum für Konzerte und Kunstausstellungen bieten und somit Raum für Vielfalt und Flexibilität bieten. Reeh äußerte die Hoffnung, dass die Verantwortlichen einen zweiten Standort als stadtplanerische Aufgabe verstehen und dieser nicht als ‟Reste-Sammelstätte‟ geplant werde.

Wolfgang Schaab, von Beruf aus ebenfalls Architekt, sprach sich für die Durchführung eines Architekten-Wettbewerbes auf der Basis der Machbarkeitsstudie aus. Allerdings müsse die Stadt hier genaue finanziellen Vorgaben machen. Das unterstützte Matthias Sieveke, der dazu aufrief, das Kreativ-Potenzial von jungen Architekten zu nutzen, das zudem im Vergleich zu etablierten Büros zu deutlich günstigeren Preisen zu haben sei.

Und dann meldete sich noch einmal Reinhold Daberto zu Wort. Er habe das Gefühl, dass die Gewissheit, etwas Neues zu wollen, so nicht mehr bei allen gegeben sei. Die Politik müsse sich die Frage stellen, ob sie das Vorhaben wolle oder nicht. Darüber müsse man sich klar sein, bevor man einen Architekten-Wettbewerb starte. Und: ‟Machen Sie sich Gedanken über die Form des Theaters, das Sie wollen.”

Für Sven Teuber stand am Ende des Abends fest: ‟Wir brauchen einen Architekten-Wettbewerb; wir müssen wissen, was wir wollen, und was wir uns leisten können; wir müssen alleine schon mit Blick auf die Theater-Mitarbeiter so schnell wie möglich mit konkreten Planungen beginnen und wir müssen alles tun, um das Theater so schnell wie möglich wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen.”