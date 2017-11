“Wir wollen die besten Köpfe nach Trier holen”

TRIER. Bettina Kolbe von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat am Sonntag den mit 2000 Euro dotierten Dr.-Heinz-Cüppers-Preis des Rheinischen Landesmuseums erhalten. Den mit 1000 Euro dotierten Sonderpreis sprach das Preiskomitee Alexander Hilpert aus Saarbrücken zu.

Zahlreiche Interessenten waren am Morgen zur Preisverleihung ins Rheinische Landesmuseum gekommen, darunter auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Bürgermeisterin Angelika Birk. Erfreut über das große Interesse zeigte sich Museumsdirektor Marcus Reuter, der als Erster den beiden Preisträgern gratulieren konnte. Beide Arbeiten verdienen seinen Worten zufolge Lob und Applaus.

In seiner Begrüßung unterstrich der Museumschef, dass es in der Fachwelt ein überaus großes Interesse an der Verleihung dieses Preises gibt, was die Zahl der eingereichten Arbeiten belege. Es sei sehr erfreulich, dass Trier so stark wahrgenommen werde. Allerdings sei das auch beabsichtigt, schließlich wolle man mit der Vergabe des Preises die besten und talentiertesten Köpfe nach Trier holen.

Und dann war es an Ingo Höppner, dem Vorsitzenden des Förderkreises, die Preisverleihung vorzunehmen. Zuvor aber erinnerte er an den früheren Museumsdirektor Heinz Cüppers, den das Rheinische Landesmuseum mit dieser Preisvergabe ehren will. Für die Menschen in der Region sei Cüppers, der mit dem Museum auf das Engste verbunden war, die Personifizierung des Rheinischen Landesmuseums gewesen. Als Werkstudent startete Cüppers 1949 an dieser Stelle seine Karriere, wurde im Laufe der Jahre Kustos und 1977 schließlich Direktor des Museums. Zudem war er der 2. Vorsitzende des Förderkreises des Rheinischen Landesmuseums. Der Dr.-Heinz-Cüppers-Preis wird alle zwei bis drei Jahre vergeben; in diesem Jahr zum fünften Mal.

Das Preiskomitee, bestehend aus dem Vorstand des Förderkreises, dem Direktor des Museums und einem Vertreter der Gesellschaft für nützliche Forschungen, habe sich für die in 2016 eingereichte Masterarbeit von Bettina Kolbe entschieden. Im Fach Provinzialrömische Archäologie war sie dem Urteil des Komitees zufolge das überzeugendste Werk. Kolbe befasste sich in ihrer Arbeit mit dem Thema “Die spätrömischen Gürtelbestandteile des 4. Jahrhunderts n. Chr. aus dem Trierer Stadtgebiet.“

Im Fach Geschichte setzte sich Alexander Hilpert in seiner 2014 eingereichten und 2016 veröffentlichten Staatsexamensarbeit mit der “Archäologie im Grenzraum Saar-Lor-Lux: Altertumsforschung, Vernetzung und Identitätskonstruktion in den regionalen Geschichtsvereinen des 19. Jahrhunderts“ auseinander. Der ihm zugesprochene Sonderpreis wurde von der Sparkasse Trier gestiftet.

Als Laudatoren fungierten die Professoren Michael Mackensen (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Gabriele B. Clemens (Universität des Saarlandes, Saarbrücken).

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde durch die Karl-Berg-Musikschule der Stadt Trier.



