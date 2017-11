Wissenschaft liefert Tipps für die Verwaltung

TRIER. Zwei Absolventen des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre der Universität Trier haben Oberbürgermeister Wolfram Leibe im Rathaus ihre Abschlussarbeiten zu regionalen Wirtschaftsthemen vorgelegt. Die Arbeiten wurden im vergangenen Sommersemester unter der Leitung von Professor Jörn Block an der Forschungsstelle Mittelstand in Kooperation mit der städtischen Wirtschaftsförderung geschrieben.

Joëlle Spilker hat in ihrer Bachelorarbeit untersucht, wie Trierer Unternehmen im Kreativsektor mithilfe des strategischen Managements auf die Wettbewerbsdynamik innerhalb ihrer Branche sowie auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung und den wachsenden Innovationsdruck reagieren. Dabei wurde deutlich, dass der kreative Mittelstand in der Region seine Strategieprozesse, teils unter Einbeziehung der Mitarbeiter, durch agilere Instrumente an die jeweiligen unternehmerischen Herausforderungen anpasst. Welche Faktoren die Gründungsdynamik in der Trierer Digital- und Kreativwirtschaft beeinflussen, zeigt Christian Kordschinski in seiner Masterarbeit, die im Rahmen einer Unternehmensbefragung innerhalb der lokalen Start-up-Gemeinschaft entstanden ist.

Wie Karsten Bujara von der Wirtschaftsförderung betont, sind die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Untersuchungen für die weitere strategische Wirtschaftsentwicklung der Stadt von grundlegender Bedeutung, da sie konkrete Handlungsbedarfe und Förderpotenziale benennen. Leibe begrüßte die Kooperation zwischen Wissenschaft und Verwaltung, die aktuell fortgesetzt werde. (tr)



