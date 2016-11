Wissing sichert IHK Unterstützung zu

TRIER. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier hat am Montagabend zu ihrem traditionellen Regionalpolitischen Abend eingeladen. Mehr als 190 Gäste aus Politik und Wirtschaft lauschten einem Impulsvortrag des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing (FDP).

Wissing ging darin besonders auf den A1-Lückenschluss ein. “Ich werde alles dafür tun, dass das funktioniert”, sagte der Minister. Er sehe sich allerdings mit einigen Problemen konfrontiert. Konkret meinte Wissing diverse Naturschützer, die angekündigt haben, gegen den Lückenschluss zu klagen. “Wir tun als Landesregierung wirklich alles, um dem Umweltschutz gerecht zu werden”, verspricht Wissing. Er geht sogar noch einen Schritt weiter: Nach dem Bau hätten die Tiere sogar einen geeigneteren Lebensraum als momentan. “Wenn man unter der Voraussetzung aber immer noch mit einer Klage droht, dann ist das nicht mehr konstruktiv.”

Auch sonst habe sich die neue Landesregierung das Thema Infrastruktur auf die Fahnen geschrieben. Im neuen Doppelhaushalt sei mit 600 Millionen Euro für die Verkehrsinfrastruktur so viel Geld wie nie zuvor bereitgestellt worden. Geld, das aus Sicht der regionalen Wirtschaft dringend benötigt wird. In der aktuellen IHK-Standortumfrage bescheinigten die regionalen Unternehmen dem Standort Region Trier in diesem Bereich Nachholbedarf.

Dies gilt ebenfalls für den Breitbandausbau. Die Landesregierung verspricht, bis 2018 einen flächendeckenden Ausbau auf mindestens 50Mbit zu gewährleisten. Ein Reizthema wie sich bei der Podiumsdiskussion herausstellte. Daran nahmen IHK-Präsident Peter Adrian, IHK-Vizepräsidentin Karin Kaltenkirchen, Landrat Joachim Streit und Unternehmer Frank Natus teil.

Adrian sagte, dass eine schlechte Internetanbindung für viele Unternehmen existenzbedrohend sei – wenn allerdings flächendeckend 50Mbit zur Verfügung stünden, wäre die Region aus dem Gröbsten raus. Wissing bat um einen Vertrauensvorschuss: “Das hat die Ministerpräsidentin zugesagt, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln.” (tr)