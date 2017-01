Wo bleiben die guten Vorsätze?

TRIER. Ein neues Jahr hat begonnen. Doch die Überreste des alten Jahres werden uns an so manchen Stellen in unserer Stadt noch über Wochen begleiten. Eine Momentaufnahme auf dem Petrisberg von Rolf Lorig.

Neujahr, 12 Uhr mittags auf dem Petrisberg. Fast schon im Minutentakt rollen die Busse an, bringen Touristen zu einem der beliebtesten Aussichtspunkte. Normalerweise hat man von hier aus einen grandiosen Ausblick über die älteste Stadt Deutschlands. Doch an diesem Morgen ruht eine dichte, fast schon schwarze Nebelschicht über der Stadt. Trotzdem steigen viele Menschen aus den Bussen aus. Fast alle haben Kameras in der Hand. Da es von Trier nicht viel zu sehen gibt, fotografiert man sich halt gegenseitig. Der gefrorene Reif in den Weinbergen gibt ja auch einiges her. Weniger dagegen die Trümmer der vergangenen Nacht. Es muss ein rauschendes Fest gewesen sein. Zahllose leere Sekt- und Weinflaschen, abgebrannte Feuerwerkskörper und -batterien, leere Plastiktüten und -becher künden davon. Alle Jahre wieder das gleiche Bild. Man feiert fröhlich und ausgiebig, den Müll aber lässt man zurück. Hier, wie auch an vielen anderen Punkten in der Stadt, beispielsweise an überdachten Bushaltestellen. Es gibt ja die Müllabfuhr. Die werden sich schon darum kümmern. Man selbst ist ja nur für das Feiern zuständig…

Wo sind sie nur, die guten Vorsätze, die wir alle Jahr für Jahr fassen? Wie wäre es, wenn wir mit dem Naheliegenden anfangen würden? Die leeren Flaschen wieder mitnehmen und in den Glascontainer werfen, den Rest des Mülls im Abfalleimer entsorgen würden? Und auf diese Weise sicherstellen könnten, dass sich die schönsten Punkte unserer Stadt nicht über Wochen und Monate hinweg von ihrer hässlichsten Seite präsentieren müssten? Wenn alle mitmachen würden wäre das doch wirklich mal ein guter Vorsatz, der uns allen gut zu Gesicht stehen würde…