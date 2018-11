ECHTERNACH. In der zweiten Jahreshälfte widmet sich das Trifolion in Echternach wieder seiner Veranstaltungsreihe “Trifolion Literatur”. In der Herbst-Winter-Saison stehen vier sehr unterschiedliche literarische Veranstaltungen auf dem Programm mit bekannten Schauspielern wie den Münchener Tatort-Kommissaren Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, Natalia Wörner und August Zirner, aber auch mit zeitgenössischen Autoren wie den luxemburgischen Helminger-Brüdern.

Den Auftakt der Reihe bestreiten die Herren aus dem Münchener Tatort am Mittwoch, 12. Dezember um 20 Uhr, mit einem Klassiker der Weihnachtsliteratur, Dickens‘ “Weihnachtsgeschichte“. Die musikalische Lesung um den Geizhals Ebenezer Scrooge, dem die drei Geister der Weihnacht erscheinen und schließlich zur Menschlichkeit und Nächstenliebe hinreißen, ist neben der Geschichte von Jesu Geburt wohl eine der bekanntesten Erzählungen zur Weihnachtszeit.

Am 17. Januar werden die Gebrüder Helminger in einer deutsch-luxemburgischen Lesung veranschaulichen, dass sie nicht nur in verschiedenen Sprachen schreiben, sondern auch sonst ganz unterschiedlich sind – Ein spannender Austausch zwischen zwei Brüdern, die fälschlicherweise oft miteinander verwechselt werden.

Natalia Wörner und die zwei Freundinnen

Nach der Lesung der zeitgenössischen Autoren Helminger folgt am Sonntag, 27. Januar, die Lesung des zeitgenössischen Werkes “Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante, gelesen von der überaus vielseitigen Schauspielerin Natalia Wörner. Nach dem Einsprechen des weltweiten Bestsellers als Hörbuch bringt Natalia Wörner die Geschichte um zwei Freundinnen im Neapel der 50er und 60er Jahre nun auch im Trifolion als Lesung auf die Bühne.

Den Abschluss der Reihe bildet am Freitag, 1. Februar, die berühmte Erzählung “Der kleine Prinz“ des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Der österreichisch-deutsche Schauspieler August Zirner liest dabei nicht nur, sondern spielt auch Querflöte und erschafft so ein eindrucksvolles musikalisches Ambiente um die Geschichte des charismatischen Prinzen. Musikalisch wird er am Cello von Kai Struwe begleitet.

Tickets für alles Veranstaltungen gibt es über diesen Link. (tr)



