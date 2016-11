Wo des Unschuldigen Schuld beginnt

TRIER. Mit einer Gedenkstunde in der Synagoge hielten rund 150 Bürgerinnen und Bürger die Erinnerung an die Opfer der Pogromnacht von 1938 wach. Neben Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Bürgermeisterin Angelika Birk waren nahezu auch alle Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat vertreten. Trotz des Regens warteten weitere 50 Menschen an der Stele am Zuckerberg, dem Ort, an dem früher die jüdische Synagoge stand. Hier endete die Gedenkstunde mit einer Kranzniederlegung.

Die Sitzbänke im Inneren der Synagoge reichten nicht aus, um all die Besucher aufzunehmen, die zur Gedenkstunde gekommen waren. Jeanna Bakal, die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde, eröffnete die Zusammenkunft mit einem Blick zurück auf das damalige Geschehen. Die Nacht vom neunten auf den zehnten November sei nun für alle Zeiten ein Mahnmal für alle Menschen. Bedrückt stellte sie fest, dass trotz der damaligen Ereignisse überall in Europa rechtes Gedankengut neue Nahrung findet. Es sei von großer Bedeutung, dass es in Trier keine Bedrohung für das jüdische Leben gebe. Dennoch sei auch für die Zukunft jeder einzelne Bürger gefordert. Denn die Geschichte habe gelehrt, dass man nicht einfach wegschauen dürfe, wenn es zu Übergriffen auf Ausländer komme. Bakal appellierte an die Toleranz der Menschen und machte deutlich, dass es zu keinen Ausgrenzungen von Menschen mit anderen Religionen mehr kommen darf.

Dem stimmte auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe zu, der in diesem Zusammenhang auch darauf hinwies, dass neben Christen und Juden inzwischen auch viele Moslems in dieser Stadt leben, denen die gleiche Toleranz gelten müsse. Der Oberbürgermeister machte deutlich, dass die jetzt lebenden Menschen sich für eine stabile Ordnung der Gegenwart einsetzen müssen. An dieser Stelle zeigte sich Leibe dafür dankbar, dass so viele Menschen zu der Gedenkstunde in die Synagoge gekommen waren. Das Versagen der Vergangenheit gelte es nun in ein Gelingen der Zukunft umzumünzen. Die Pogromnacht 1938 müsse in den Köpfen der Menschen als Erinnerung an die Vergangenheit und Orientierung für die Zukunft Bestand haben, damit sich so etwas niemals wiederhole.

Ratsmitglied Jutta Albrecht (CDU) lieh in der Folge verstorbenen Zeitzeugen ihre Stimme, um aus Gesprächen und Aufzeichnungen Erinnerungen an die damalige Nacht wieder wachzurufen. Dazu hatte sie auch Fotos der Verstorbenen mitgebracht, um diesen Zeitzeugen auch ein Gesicht geben zu können. Für sie selbst seien diese Gespräche über das Unfassbare mehr als bewegende Ereignisse gewesen. Daraus sei der Vorsatz gereift, diese Erinnerungen unter allen Umständen wachhalten zu wollen. Am Ende warf Albrecht die Frage auf, wo des Unschuldigen Schuld beginne. Die Antwort habe die in Trier geborene jüdische Schriftstellerin Gerti Spieß gegeben: ‟Bei der Untätigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal des Anderen.”

Kantor Daniel Werthenschlag erinnerte an einen Satz des amerikanischen Schriftstellers und Friedensnobelpreisträgers Eli Wiesel. Der habe gesagt: ‟Wer die Opfer vergisst, der tötet sie ein zweites Mal‟. Damals habe man alles unternommen, um den jüdischen Geist und die jüdische Seele auszulöschen. Doch auch das Zerstören von 23 Thorarollen in der Trierer Synagogen habe keinen Erfolg haben können. Denn der jüdische Geist basiere auf der heiligen Thora und der Geist sei zeitlos. Nach dem Shoah, dem nationalsozialistischen Völkermord an den Juden, habe es in Deutschland ein Wunder gegeben: Neues jüdisches Leben und neue Synagogen seien entstanden. Dennoch müsse man mit großer Besorgnis feststellen, dass es erneut schwarze Wolken der Sorgen in Europa gebe. Dem Terror erteilte der Kantor eine klare Absage. In den zehn Geboten sah er Regeln für die gesamte Menschheit: ‟Niemand darf morden, niemand darf Terror in Gottes Namen betreiben oder gar in Gottes Namen töten‟.

Die musikalische Umrahmung der Gedenkstunde hatte die Mezzosopranistin Vera Ilieva übernommen. Begleitet von Larissa Prozenko am Klavier und den szenischen Darstellungen der Jugendlichen Noha Ruland und Emila Yaun Schaaf trug sie mit ihrer warmen Stimme jüdische Balladen vor. -rl-