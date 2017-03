Wo Dreijährige bereits zur Geige greifen

TRIER. Zu einem Tag der offenen Tür hatte am Sonntag die städtische Karl Berg-Musikschule in der Paulinstraße eingeladen. Vor allem Eltern mit jungen Kindern, aber auch Erwachsene leisteten dieser Einladung Folge.

Von Rolf Lorig

Parkplätze sind am Sonntag in der Paulinstraße Mangelware. Fast scheint es, als ob die Trierer Bürgerschaft nur auf den Tag der offenen Tür der Musikschule gewartet hätte. Sitzplätze sind im großen Musiksaal ebenfalls Mangelware. Doch die Dozenten und ihre Schüler stört das wenig. Im Gegenteil – die Nähe zum Publikum scheint vor allem zu Beginn der Veranstaltung die jungen Künstler förmlich zu beflügeln. Kleine Mädchen, nicht älter als vier, fünf Jahre, zeigten bei den Vorführungen des Suzuki-Kurses ihren staunenden Eltern, wie virtuos ihre Altersgruppe bereits mit der Geige umgehen kann. Dass Teenager auch ein Faible für Klassik haben können, stellt der junge Noah Ruhlandt mit seiner Interpretation von Schuberts ‟Komm lieber Mai und mache‟ unter Beweis. Seine Vortrags- und Atemtechnik sowie die Interpretation würden selbst einem alten Hasen gut zu Gesicht stehen.

Begeisterter Applaus vom Publikum, Zufriedenheit bei Pia Langer, der Leiterin der Musikschule. Sie weiß, dass man schon früh anfangen muss, um zu solchen Leistungen zu kommen. ‟Genau da setzen wir an‟, erklärt sie dem Publikum und macht deutlich, dass oft schon Eltern mit Kindern im Alter von wenigen Monaten zur musikalischen Früherziehung in die Schule kommen. Spielerisch werden die Kleinen dann an die Musik herangeführt.

Putzig sieht es aus, wenn beispielsweise Dreijährige zu ihrer Geige greifen. Die ist dann nicht so groß wie die Geige von Anne-Sophie Mutter. ‟Das sind Instrumente, die speziell auf das Alter der Kinder ausgelegt sind‟, erläutert Pia Langer.

Die Suzuki Methode

Die Methode, nach der die Kleinen unterrichtet werden, nennt sich die Suzuki-Methode. ‟Da geht es noch nicht ums Noten lesen, diese Methode orientiert sich an der Spracherziehung, bei der es um das Hören, Beobachten und Nachahmen geht. Die Kinder orientieren sich an ihrem Lehrer und lernen durchs Nachahmen ganz einfach den Umgang mit dem Instrument.” Dass diese Methode funktioniert, davon können sich die teilweise verblüfften Zuschauer selbst ein Bild machen.

Knapp 1000 Schülerinnen und Schüler hat die Karl Berg-Musikschule. Unterrichtet werden sie von rund 60 Dozenten. ‟Die Zahl der belegten Fächer ist aber deutlich höher als die Zahl der Schüler‟, weiß Amtsleiter Rudolf Fries. Er weist daraus hin, dass etliche Teilnehmer mehrere Kurse gebucht haben.

Unter den Besuchern befindet sich auch ein Mann, der ein besonders enges Verhältnis zur Karl Berg-Musikschule hat. Theo Gemmler ist der Vorsitzende des Freundeskreises und an diesem Tag auf Mitgliederjagd. Rund 100 Mitglieder hat der Förderkreis, jedes neue Mitglied ist herzlich willkommen. Der Freundeskreis springt ein, wenn mal ein Instrument beschädigt wurde und zur Reparatur muss. Oder wenn es um den Transport zu weiter entfernten Zielen geht. ‟Die Jazzgruppe muss mit zwei Bands zu einem Konzert nach Kaiserslautern. Da springen wir dann ein und kümmern uns um einen Bus‟, veranschaulicht Gemmler das Engagement an einem Beispiel.

Auch Wiedereinsteiger sind willkommen

Es sind bei weitem nicht nur Kinder, die hier den Umgang mit Stimme und Instrumenten erlernen. ‟Zu uns kommen auch Erwachsene, die früher mal ein Instrument gespielt haben und jetzt wieder einsteigen wollen‟, berichtet Pia Langer. Dazu können sie in drei Abteilungen tun: ‟In der Klassik, in der Populär-Musik wie Jazz, Rock und Folk, sowie im Bereich Musical und Showing.”

Es liegt auf der Hand, was die Wiedereinsteiger reizt, die bei Amtsleiter Rudolf Fries einen hohen Stellenwert haben: ‟Wer bei uns Unterricht bekommt, hat immer auch die Möglichkeit in einer Gruppe aufzutreten, was natürlich gerade im Bereich Populär-Musik auch gerne genutzt wird.”

Unterdessen ziehen große und kleine Interessenten durch die Räume des Hauses, suchen das Gespräch mit Dozenten und testen im Instrumentenkarussell das zu ihnen passende Instrument. Wer das das gefunden hat, muss nicht gleich in den nächsten Musikladen laufen, um dort für viel Geld ein eigenes Instrument zu kaufen. ‟Gegen eine geringe Gebühr kann man das hier auch mieten‟, erklärt Theo Gemmler.



