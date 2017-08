Wo Kunst und Zeit aufeinander treffen

TRIER. Alte Mauern und junge Kunst – für Thomas Metz, Direktor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), ist das kein Widerspruch sondern der ideale Nährboden für ein zeitgenössisches Miteinander. Am Dienstag eröffnete er in den Thermen am Viehmarkt die Ausstellung ‟Yesterday Tomorrow‟. Initiatorin der Ausstellung war die Bildhauerin Madeleine Dietz, die hier gemeinsam mit ihren Künstlerkollegen Benjamin Appel, Sebastian Kuhn, Jan Schmidt und Jo Schöpfer Einblicke in das jeweilige künstlerische Schaffen gewährt.

Wenn es um die Vermittlung des kulturellen Erbes geht, hält Thomas Metz nichts von Purismus. ‟Wenn man Kunst an einen solchen Ort bringt, sieht man die Vergangenheit mit ganz anderen Augen‟, stellte er bei seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste fest. Denn die Kunst trage zu Auseinandersetzungen bei, ‟was wiederum bei der Öffnung der Augen hilft.” Der GDKE sei diese Auseinandersetzung und der sich daraus resultierende Dialog wichtig, weshalb man solchen Ausstellungen sehr positiv gegenüber stehe. Trier als Zentrum der Antike sei für das Land ein Glücksfall, ‟denn hier begegnet man Hinterlassenschaft von Kultur und Kunst, wie man es in dieser Konzentration nur noch in Rom finden kann.”

Ein Erlebnis in vier Dimensionen

In das Schaffen der ausstellenden Künstler führte die Kunstwissenschaftlerin Andrea Jahn ein, die seit einigen Jahren in Saarbrücken die Stadtgalerie leitet. Für sie ist diese Ausstellung eine Zeitreise, für die sie die literarische Vorlage von H. G. Wells, ‟Die Zeitmaschine‟, heranzog. Dort spreche der Zeitreisende von insgesamt vier Dimensionen – drei räumliche und einer zeitlichen. Dies komme wegen des Bezuges zum römischen Erbe auch hier zur Geltung, sagte sie und fügte nachdenklich an, dass man vielleicht erst in einem solchen Rahmen auch die Vernetzung der Kunst mit der Zeit erkennen könne. Indem Madelaine Dietz Erde und Stahl miteinander verbinde, konfrontiere sie die Kunst auch mit der Zeit. Sie habe ihre Stahlkonstruktion so angelegt, dass diese jederzeit eine andere Form und Funktion übernehmen könne, weshalb sich auch ein politischer Aspekt dazu geselle.

Die Arbeit von Benjamin Appel nahm die Rednerin als ein Gesamtkunstwerk wahr, da seine Installation den gesamten Raum mit einbeziehe. Die eingesetzten Materialien führten zu einer Raumerfahrung, ‟mit der grundsätzlich alles möglich ist.”

In den Kunstwerken von Jan Schmidt sieht die Leiterin der Saarbrücker Stadtgalerie ein ‟Ergebnis von meditativen Exerzitien.‟ Schmidt hat in geduldiger, tagelanger Feil- und Feinarbeit Fundstücke wie Salzlecksteine, die an fossile Urformen erinnern oder sehr kleine Stelen aus Graphit erarbeitet, die wie ornamentierte Pfeile oder kleine Raketen auf einem Feld aufgestellt sind.

Dem künstlerischen Schaffen von Sebastian Kuhn attestierte Andrea Jahn eine ‟sehr plastische Auseinandersetzung mit der Zeit.” Bestehende Gegenstände würden unter seinen Händen eine neue Form und Bedeutung erhalten und dabei ihrer ursprünglichen Bestimmung beraubt.

Bei Jo Schöpfer entdeckte die Kunstwissenschaftlerin einen direkten Dialog der Neuzeit mit dem Altertum. Schöpfer setzt zeitlos wirkende Werkstücke wie Röhren und liegende Säulen ein, die den Betrachter zu einer architektonischen Zeitwanderung einladen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 17. September täglich außer montags von 9.00 – 17.00 Uhr geöffnet. (rl)



