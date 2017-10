Wo sich Europa beim Drachensport trifft

TRIER. Herbstzeit, Drachenzeit. An diesem Wochenende ist die Korlinger Höhe das Mekka der Drachenfreunde. Aus allen Teilen Europas sind sie nach Trier gekommen, um hier über der Stadt die Wendigkeit ihre bunten Windspiele unter Beweis zu stellen.

Von Rolf Lorig

Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr. Über der Stadt liegt noch wie Watte eine dicke Nebelschicht. Anders dagegen auf der Korlinger Höhe. Strahlendblauer Himmel, dazu ein leichter Wind. Gleich neben dem Flugfeld stehen bislang 53 Camper und Wohnmobile, ständig kommen neue dazu. Die Kennzeichen erzählen von der Anreise: Belgien, Niederlande, Schweiz, Tschechien. Wobei dieser Überblick keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. ‟Die Drachenfreunde kommen einfach von überall, kaum ein europäisches Land, das heute hier nicht vertreten ist‟, fasst Winfried Thomm zusammen. Er muss es wissen, schließlich ist er der Präsident des Clubs der Trierer Drachenfreunde und auch der Mann, der 1988 die Idee zum Trierer Drachenfest hatte. Elf Jahre später folgte die Vereinsgründung, heute hat der Club zwölf Mitglieder.

Landwirte stehen hinter der Veranstaltung

Und die haben im Vorfeld des Drachenfestes jede Menge zu tun. Was Winfried Thomm in dem Zusammenhang freut: ‟Auf alle ist unbedingter Verlass. Wenn man einen ruft, stehen drei auf der Matte.” An Arbeit mangelte es vor dem Fest nicht. Transparente und Plakate mussten aufgebaut und angebracht werden, Pressemitteilungen geschrieben, mit Drachenfreunden in der ganzen Welt korrespondiert werden. Und nicht zuletzt musste sich auch jemand darum kümmern, dass die benötigten Wiesen für die Veranstaltung zur Verfügung stehen. ‟Das hat in der Regel immer geklappt‟, sagt Thomm und zuckt mit den Schultern. In der Regel ja, aber 2015 und 2014 eben nicht. Dafür habe es Gründe gegeben, sagt der Präsident und fügt an: ‟Auf die Landwirte hier können wir uns verlassen, die stehen hinter unserer Veranstaltung.”

Was er von der Trierer Stadtverwaltung so nicht behaupten könne: ‟Für jedes Schild, für jedes Transparent, das wir anbringen, müssen wir zahlen. Und wenn wir nicht bis spätestens montags dafür gesorgt haben, dass alles wieder verschwunden ist, droht uns die Stadt dienstags schon mit finanziellen Nachforderungen.” Ihn ärgert, dass es noch heute Plakate des Circus gibt, der schon vor Wochen Trier wieder verlassen hat und auch längst nicht alle Parteien ihre Wahlplakate wieder eingesammelt haben. Auch eine finanzielle Unterstützung gebe es nicht, dabei mache die Zahl der 180 europaweit angereisten Akteure und der etwa 12.000 Zuschauer deutlich, dass es hier um mehr als nur um ein kleines Vereinsfest gehe.

Marcel und Danuta Sourbron wissen von derlei nichts. Sie sind mit ihrem Camper aus Bilzen in Belgien angereist und freuen sich bereits auf das, was die Veranstaltung ihnen bringen wird. Das Ehepaar hat eigene Drachen und auch einige Windspiele mitgebracht. Ihm gefalle die tolle Aussicht, die Strecke und ganz besonders die Kommunikation mit all den Menschen mit gleichem Interesse, sagt Marcel.

Im Gepäck: 70 Drachen

Helmut Schmied aus dem Rheingau hat gerade sicher seinen Drachen gelandet. Auch er ist mit dem Camper gekommen, begleitet von seiner Frau Eva. Ihm gefällt, dass der Sport so familienfreundlich ist: ‟Früher ist auch unsere Tochter immer mitgefahren. Aber die ist mittlerweile erwachsen und auch nicht mehr in Deutschland.” Dass an diesem Vormittag der Wind eher schwach ist, stört ihn nicht besonders. Denn er hat über 70 Drachen mit dabei, ‟da findet sich etwas für jede Windstärke‟, lacht er. Selbstredend, dass er alle Drachen selbst gebaut hat: ‟Das gehört zum Hobby.”

Etwas ganz anderes hat René Metz aus Luxemburg mitgebracht: Einen Modell-Heißluftballon mit einem Fassungsvermögen von 50 m3. Der darf an der Leine bei Menschenansammlungen bis zu einer Höhe von 30 Metern aufsteigen. ‟Bei Wettbewerben ist das Limit und der Leinenzwang allerdings aufgehoben‟, sagt der Pilot. Gesteuert werden Brenner und weitere Funktionen mithilfe einer Fernsteuerung. Nicht aber der Ballon, wie bei den manntragenden Ballonen ist es alleine der Wind, der in den jeweiligen Höhen die Fahrtrichtung vorgibt.

Von Moskau nach Trier

Während Drachen schon für kleines Geld zu haben sind, muss man für einen solchen Ballon etwa 4000 Euro auf den Tisch des Herstellers legen. Dass auch das Fahren von Modell-Ballonen mit Recht als Sport bezeichnet werden kann, werde immer wieder bei Wettbewerben deutlich: ‟Da muss ich entweder kräftig laufen oder aber mit dem Fahrrad hinterher strampeln‟, schmunzelt René Metz. Vor kurzem war er mit seinen Ballonen noch in der Nähe von Moskau, an diesem Wochenende ist er auf der Korlinger Höhe zum ersten Mal als Akteur dabei. ‟Im vergangenen Jahr war ich als Zuschauer hier, da habe ich mich mit Winfried Thomm unterhalten und gefragt, ob ich auch mal mit meinen Ballonen kommen kann.”

Drei Ballone nennt Metz sein eigen, der größte hat ein Volumen von 250 m3. Der muss an diesem Wochenende aber eingepackt bleiben, für diese Größe bedarf es zum Start einer Sondergenehmigung. Denn als Modell gelten nur die Geräte, die nicht schwerer als 25 Kilo wiegen. ‟Und da liegt schon alleine die Hülle des Großen mit einem Gewicht von 35 kg locker drüber‟, klärt Metz auf.

Neben ihm macht sich eine Gruppe von Drachen-Piloten zum Start fertig. Es sind Schweizer und Niederländer, die jeweils Meister im Formationsflug sind. Während sie am Himmel ihre kunstvollen Bahnen ziehen, starten auf der Wiese unterhalb Kinder ihre mitgebrachten Drachen. Das ist es, was für Winfried Thomm den besonderen Charakter der Veranstaltung ausmacht: ‟Ein familienfreundliches Fest, das keinen Eintritt und keine Parkplatzgebühren kostet und das für alle Altersgruppen beste Unterhaltung bietet.”



Drucken