Wo sich Geschichte und Neuzeit mischen

TRIER. Rechtzeitige Premiere vor der Winterpause: Ab sofort ist die Erlebnisführung "Tödliche Intrige – verbannt auf die Baustelle der Macht" in den Kaiserthermen buchbar. Dabei werden die Besucher zeitgleich mit Informationen aus der Antike und der Neuzeit konfrontiert. Möglich macht das ein ganz neues Konzept, das gemeinsam von der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz, der Trier Tourismus und Marketing (ttm) GmbH und Regisseur Alexander-Etzel-Raguza entwickelt wurde. Ein Konzept, das bei seiner Vorstellung Lob und Zuspruch erfuhr.

Tim Olrik Stöneberg ist der Baumeister Nubius. Nicht immer gehörte er der herrschenden Kaste an, einst war auch Nubius ein Sklave. Der Schauspieler eröffnet den Besuchern, dass sie jetzt ebenfalls Sklaven sind und führt sie dann ins 4. Jahrhundert, als sich die Kaiserthermen mitten in der Bauphase befanden. Hier war für viele Bauarbeiter harte Zwangsarbeit angesagt, denn auch in den Kaiserthermen wurde ein dunkles Kapitel der römischen Machtpolitik geschrieben: das Kapitel von Entrechteten und Gefangenen. Wie gewohnt zieht Stöneberg die Besucher rasch in seinen Bann. Wenn er die Gruppe durch die Anlage führt und dabei seine Geschichte erzählt, dann spielt er nicht, er lebt seine Rolle. Die Teilnehmer der interaktiven Führung werden immer mehr in den Strudel der Ereignisse hineingezogen, erleben die ungeschönte Realität der antiken Sklaverei und erhalten Einblick in das harte Leben auf einer römischen Baustelle.

Etwa eine Stunde dauert das Spektakel in dem Weltkulturerbe Kaiserthermen. Die Besucher erwartet dabei mit dem Aluminium-Gerüst ein Bild aus der Moderne, das der Schauspieler jedoch gekonnt in die Bauphase im 4. Jahrhundert zu integrieren weiß. In den nächsten Tagen und Wochen sollen zudem auch verstärkt Schilder und Banner an der Baustelle angebracht werden, die über die jeweiligen Arbeiten und Fortschritte der Konservierungsmaßnahmen informieren.

Manch einem der Gäste mag die Geschichte des Nubius zu schaurig sein. Doch Tim Olrik Stöneberg teilt der Gruppe am Ende mit, dass diese Erlebnisse auf Berichten von Sklaven aus der heutigen Zeit beruhen. Von Menschen und Kinder, die aus ihrer Versklavung befreit wurden und die ihre Erlebnisse den Befreiern geschildert haben.

Das Gerüst an den Kaiserthermen wird voraussichtlich noch zwei bis drei Jahre das Außenbild mitbestimmen. Wobei es aber nach Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte immer weiter wandern wird, sagte Georg Breitner von der GDKE. Alles in allem werden die Konservierungsarbeiten zur Bewahrung des römischen Erbes durch den Landesbetrieb Bau (LBB) Rheinland-Pfalz seiner Auskunft nach zehn Jahre in Anspruch nehmen.

Sehr zufrieden äußerte sich Breitner im anschließenden Pressegespräch zur Premiere der neuen Erlebnisführung. Zwei Jahre habe es hier bei den Erlebnisführungen eine Vakanz gegeben. Nicht zuletzt wegen der Vielzahl an Anfragen zur Baustelle habe man das Gespräch mit der ttm gesucht und gemeinsam überlegt, wie das Thema Baustelle möglichst öffentlichkeitswirksam behandelt werden könne. Was schließlich am Ende die einstündige Erlebnisführung zum Ergebnis hatte, die unter den Oberbegriff ‟Römisches Bauen‟ gestellt wurde.

Breitner teilte zudem mit, dass es im November noch ein weiteres Highlight geben wird. Mit einer Festwoche soll dann das Ereignis ‟30 Jahre Weltkulturerbe Trier‟ gefeiert werden.

Worte des Dankes kamen von ttm-Prokurist Hans-Albert Becker. An alle Beteiligte gewandt sagte er: ‟Sie alle haben sich in den letzten Monaten über alle Maßen engagiert."

Die Erlebnisführung "Tödliche Intrige – verbannt auf die Baustelle der Macht" kann bis Ende Oktober immer samstags um 15 Uhr von Einzelgästen besucht werden, Termine für Gruppen (maximal 40 Personen) werden über die ttm vereinbart. Nach der Winterpause beginnen die Führungen je nach Wetterlage im März oder April. -rl-