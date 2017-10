Wo sich Stars und Normalbürger einkleiden

TRIER. Was verbindet Birgit Schrowange, Frauke Ludowig oder Isabel Varell mit Trier? Die Antwort ist einfach: Ledermode. Die drei TV-Frauen sind Kundinnen der jungen Manufaktur Cuir Royal. Ein Label, das die Diplom-Modedesignerin Anja Herznach nach ihrem Studium an der Hochschule Trier ins Leben gerufen hat und das sich bereits einen Namen in ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland gemacht hat. Für die Tageszeitung ‟Luxemburger Wort‟ ist Anja Herznach gar ein neuer Stern am internationalen Modehimmel. Rolf Lorig war für den reporter bei Anja Herznach zu Gast und hat sich mit ihr über Leder, über ihre ganz normale und über ihre prominente Kundschaft unterhalten.

Bismarckstraße 9 in Trier. Hier, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, schlägt auf der zweiten Etage das Herz von Cuir Royal. Ein Name, der aus dem französischen kommt. Königliches Leder, so die Übersetzung. Außer dem Leder ist hier aber alles völlig bürgerlich und normal. Das Atelier ist groß und aufgeräumt. Am Eingang befinden sich einige Kleiderständer, an denen fertige Ledergarderobe hängt. Für Frauen, aber auch Männer. ‟Das Interesse der Herren an unserer Garderobe ist stark gestiegen und macht in etwa die Hälfte unserer Kunden aus‟, sagt Anja Herznach. Die Designerin ist klein und zierlich, trägt Pagenschnitt. Ihre Garderobe ist Programm: Lederhose und eine Lederjacke. ‟Leder ist nicht nur praktisch sondern auch angenehm im Alltag zu tragen‟, lacht sie und führt ihren Besuch in die Tiefe des Ateliers.

Hier dominiert ein riesiger Zuschneidetisch. Daneben steht eine Nähmaschine, an der die Schneiderin Natalia Skripko, ihre Mitarbeiterin, gerade zwei Lederstücke zusammennäht. Schneiderpuppen und weitere Garderobenständer runden das Bild ab. Die Atmosphäre ist hell und freundlich, hat so gar nichts mit dem Bild halbdunkler Ateliers gemein, die man landläufig aus unterschiedlichen Filmen kennt.

Juristin oder Designerin?

Bei einem Kaffee erzählt Anja Herznach ihre Geschichte. Ursprünglich wollte sie Juristin werden. Doch irgendwie vermisste sie dabei das Handwerk. Schon als Kind hatte sie gerne Mode für ihre Puppen genäht. Und da die Liebe zur Mode nach wie vor gegeben war, reifte der Entschluss umzusteigen. Von der Universität auf der Tarforster Höhe in die Hochschule am Paulusplatz, wo der Bereich Mode und Design untergebracht ist. Praktische Erfahrungen sammelte sie während ihres Studiums in Paris, wo sie als Assistentin des Chef-Designers eines bekannten Ledermode-Labels arbeiten durfte. ‟Das war für mich der innere Durchbruch; endlich hatte ich das Material gefunden, mit dem ich Mode machen wollte‟, erinnert sie sich.

Nachdem sie im März 2011 ihr Label ins Leben gerufen hatte, machte sich die junge Frau an den Entwurf der ersten Kollektion und ging 2012 nach erfolgten Vorbereitungen schließlich an den Start. Für eine junge Marke ist ein solcher Start nie einfach, muss doch erst einmal ein gewisser Bekanntheitsgrad geschaffen werden. Um den zu erreichen, besuchte Anja Herznach große internationale Modemessen, stellte hier ihre Garderobe und Ideen vor. Auf einer dieser Messen machte es dann klick, wovon die Designerin erst später erfuhr. ‟Ein Modescout von RTL war an unserem Stand gewesen, hatte sich einige Entwürfe angeschaut und den Namen Cuir Royal mit nach Köln genommen.”

Das Ergebnis: ‟Eines Tages meldete sich der Sender bei mir und fragte an, ob ich Mode für Birgit Schrowange anfertigen könne.” Eine müßige Frage! In der Folge war Birgit Schrowange vom Tragekomfort und der Qualität der Ausführung derart begeistert, dass auch ihre Kolleginnen Nazan Eckes und Frauke Ludowig sich zwecks Einkleidung bei Anja Herznach meldeten. Wobei es nicht blieb. Auch die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Isabel Varell nahm mit der jungen Designerin Kontakt auf. Als Fisch essende Vegetarierin und Gegnerin der Massentierhaltung hat Varell kein Problem mit Leder als Garderobe: ‟Ich achte sehr darauf, woher das Leder kommt‟, sagt sie dem reporter. ‟Wichtig ist, dass das Leder nicht aus der Massentierhaltung stammt und ein Abfallprodukt von Tieren ist, die in ihrem Leben respektvoll gehalten und dann als Nahrungsmittel getötet wurden.”

“Leder trägt man wie eine zweite Haut”

Schon als junge Frau habe sie Ledergarderobe fasziniert, erzählt sie weiter. ‟Leder trägt man wie eine zweite Haut, das verleiht einem ein ganz besonderes Selbstbewusstsein.” Dieses Gefühl teilt sie mit Rock-Größen wie Suzie Quattro, Cat Stevens oder Udo Lindenberg: ‟Künstler, die ich in den 70ern sehr verehrt habe und die mich auch ein gutes Stück geprägt haben.” Nicht zuletzt deshalb sind wohl Musik und Leder nicht mehr für Isabell Varel von einander zu trennen.

Bei Anja Herznach, die ebenfalls Vegetarierin ist und Varells Abneigung gegen die Massentierhaltung teilt, fühlte sich die Schauspielerin und Entertainerin auf Anhieb wohl. Was nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet ist, dass die Trierer Designerin sehr hohe Ansprüche an ihr Arbeitsmaterial stellt und das Leder nur in besonders ausgesuchten europäischen Gerbereien kauft, die strenge Richtlinien an Qualität und Umweltschutz erfüllen müssen. Und so fügte es sich, dass eines Tages die Idee der ‟Isabel Varell-Kollektion‟ geboren wurde. ‟Ja, die Ideen zu diesen Kleidungsstücken stammen von mir‟, betont die Entertainerin, macht aber deutlich, dass die Umsetzung in den Händen von Anja Herznach lag.

Schneidert nun Cuir Royal nur noch für prominente Zeitgenossen? Anja Hernach lacht amüsiert. Nein, sagt sie, das Gros ihrer Kunden sind Menschen wie Du und ich. ‟Meine Zielgruppe sind mode- und qualitätsbewusste Menschen, die mitten im Leben stehen. Eben Menschen, die einen gewissen Qualitätsanspruch auch an ihre Garderobe haben.” Dass da inzwischen auch viele Männer dabei sind, findet die Designerin völlig normal. Doch wer sind diese Kunden? Sie habe sogar schon einen Bräutigam eingekleidet, berichtet sie. Für einen anderen Herrn habe sie Jagdhosen aus Leder gefertigt. Die meisten Männer wollten aber Hosen und Sakkos, die dann in aller Regel auf Maß angefertigt werden.

Das Entstehen der Kleidung miterleben

Ist Maßgarderobe nicht sehr teuer? ‟In der Tat ist eine Maßanfertigung immer teurer als Kleidung von der Stange‟, bestätigt Anja Herznach und führt auch gleich die Begründung ins Feld: ‟Leder ist ein sehr empfindlicher Werkstoff, da muss jeder Schnitt, jeder Stich sitzen. Da kann man im Nachhinein kaum noch etwas ändern.” Aus diesem Grund fertigt die Designerin nach den aufgenommenen Maßen erst einmal ein Schnittmuster an, das später als Vorlage für das erste aus Stoff gefertigte Kleidungsstück dient. ‟Dann kommt die erste Anprobe, jetzt kann der Kunde schon mal den Schnitt erkennen. Und wir sehen, wo wir nacharbeiten müssen.” Ist dann alles korrekt und zur vollsten Zufriedenheit, folgt die Lederarbeit. Alles in allem kann es so mehrere Wochen dauern, bis das Kleidungsstück fertiggestellt ist. ‟Für unsere Kunden ist das aber kein Problem; die erleben den Wachstumsprozess mit und empfinden das als ein Event. Hinzu kommt, dass man auf diese Weise ein ganz anderes, viel besseres Verhältnis zu seiner Kleidung bekommt‟, weiß Herznach.

Und was kostet jetzt beispielsweise eine maßgeschneiderte Herrenjacke? ‟Die gibt es ab 1190 Euro‟, sagt die Designerin, die nach vorheriger Terminabsprache auch gerne zur persönlichen Beratung in ihr Atelier einlädt, und ergänzt: ‟Damen-Jacken in Konfektionsgröße erhält man bei uns ab 890 Euro, auf Maß geschneidert kommt dann ein Aufschlag von etwa 200 Euro dazu.”

Für Isabel Varell geht das voll in Ordnung: ‟Die Qualität des Leders sowie die echte Handarbeit Made in Germany – das hat seinen Preis. Aber der relativiert sich, wenn man bedenkt, dass man an diesen Kleidungsstücken über viele Jahre hinweg sehr viel Freude hat.”



