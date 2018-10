Wo über 100 Craft-Biere auf ihre Verkoster warten

TRIER. In aller Ruhe aus über 100 Sorten Craft Beer auswählen – wo kann man das schon? Noch bis einschließlich Samstag, 13. Oktober, im Trierer Stadtteil Olewig. Die Hausbrauerei “Kraft-Bräu”, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, hat zum fünften Mal alle Freunde der Craft Beer-Szene eingeladen. Und damit 17 junge Brauer und Bierdealer aus ganz Deutschland, die einen tiefen Einblick in die Szene gewähren.

Rolf Lorig hat für den reporter vor Ort eigene Eindrücke gesammelt.

Die Deutschen Brauereien sind alarmiert: Der Genuss des typisch deutschen Getränks ist mengenmäßig auf dem Rückzug. Biertrinker beklagen bei den industriell hergestellten Bieren eine zunehmende Uniformität, es gebe kaum noch einen Unterschied zwischen den jeweiligen Marken.

Es waren junge Hobby-Brauer, die einen Trend begründet haben, der in der Szene zunächst belächelt wurde, bis sich dann der Erfolg zeigte. Einige große Brauereien erkannten den Zug der Zeit; so auch die Bitburger, die seit fünf Jahren mit ihrem Tochterunternehmen “Craftwerk” ebenfalls um ihr Stück vom Kuchen kämpfen.

Wasser, Hopfen, Gerste, Malz – und Honig

Die jungen Wilden experimentierten fröhlich, setzten auf traditionell hochwertige Inhaltsstoffe und fügten denen dann gänzlich neue Zutaten hinzu. So wie die kleine Kasseler Brauerei “craftBee”. Die verwenden für ihr “craftBee No 2” 90% Vollbier aus Wasser, Gerstenmalz (Pilsner, Ahorn, Wiener), Tettnanger Hopfen, Hefe und 10% Erfrischungsgetränk aus Wasser und Honig. Das Ergebnis ist ein äußerst süffiges Craft Beer mit einem Alkoholgehalt von 5 % Vol. Wie kam es dazu? “Eigentlich sind wir Imker”, erzählt Michael Busse. Im Sommer seien immer viele Wanderer oder Radfahrer vorbeigekommen, die auf der Suche nach einer Erfrischung waren. Also habe man zusammen mit einem Braumeister angefangen zu experimentieren, wie und ob das eigene Produkt Honig eine sinnvolle und vor allem schmackhafte Symbiose mit Bier eingehen kann. Schließlich hätten schon die alten Germanen Honig zum Bierbrauen eingesetzt. “Im Juni 2015 war es dann endlich soweit. Mit feinsten Zutaten produziert, ohne künstliche Zusätze und absolut naturbelassen – unser Honigbier war geboren”, erinnert sich Busse. Anfangs mussten sie ihre Erfindung noch als “bierhaltiges Getränk” etikettieren. “Dann aber hat sich die Lebensmittelüberwachung den Brauvorgang angeschaut und festgestellt, dass der Honig während des Brauvorganges zugefügt wird. Von da ab durften wir unser Getränk denn auch ganz offiziell als Bier bezeichnen.”

Zwei Sorten gibt es davon: ein dunkles (“Das wird wegen seines milden Geschmacks von den Frauen bevorzugt”) und ein hopfig, leicht süßliches Helles. Der Geschmackstest zeigt: Es ist ein ganz und gar ungewöhnliches Bier; ein Getränk mit einer Vielzahl von Aromen, die sich nach und nach erschließen. Lecker, süffig, erfrischend. Aber nicht wirklich ein Bier für den großen Durst. Denn dieses Bier, am besten genossen aus dem von Kraft-Bräu bereitgestellten Degustationspokal, will wie ein guter Wein langsam und mit Genuss getrunken werden.

Schwedisches Bier mit gefrosteter Mango-Lassi Zugabe

Was auch für das schwedische Bier “Omnipollo” gilt, das der in der Neustraße beheimatete “Hop-Shop” – dort werden ständig über 250 wechselnde Biersorten angeboten – zusammen mit einer eiskalten cremigen Masse aus Mango und Lassi kredenzt. Dass diese Kombination funktioniert, dazu bedürfe es eines laktosehaltigen Bieres, betont Bierdealer Robert Russell. Er kredenzt seinen Mix aus zwei Drittel Bier und einem Drittel der softeisartigen Masse mit einem obenauf schwimmenden Etikett aus essbarem Reispapier. Von einem klassischen Biertrinker wird da schon eine ganze Menge verlangt, bevor er zugreift. Aber hallo: auch dieses Getränk ist eine interessante Neuentdeckung, die zu Beginn eines Abends gereicht mit Sicherheit für interessanten Gesprächsstoff sorgen wird.

Bier aus der Sektflasche

Die Augsburger Brauhaus “Riegele”, beim Trierer Bierfestival von Anfang an dabei, gehört zu den großen Brauereien, die sich das Geschäft mit dem Craft Beer nicht entgehen lassen wollen. Als Sponsor des FC Augsburg sind die Brauer auch hierzulande bekannt. Mit ihrem “Weisse alkoholfrei” halten sie gerade für Autofahrer einen süffigen und mineralstoffreichen Durstlöscher bereit. Doch diejenigen, die mit ihren Pokalen vor dem Tresen stehen, haben in aller Regel andere Biersorten im Sinn. Beispielsweise das charakterstarke Michaeli, das in einer Flasche verkauft wird, die einer Sektflasche nicht unähnlich ist. Ein Jahr lang hat das Bier im Tank geruht, weshalb die Kohlensäure auch voll gebunden werden konnte, erklärt Dominik Hoffmann. Im Degustationspokal entfaltet das Michaelis seinen vollen Geschmack. Es ist sehr spritzig, hopfig und hat eine fruchtig-leichte Litschi-Note. Ebenfalls ein ungewöhnliches Bier, das sich vorzüglich als Aperitif eignet. Nicht alltäglich ist hier aber auch der Preis: mit 15 Euro pro Flasche bewegt man sich auf dem Sekt-Preisniveau…

Freude über immer neue Brauereien

Über 100 Biere vor Ort verkosten, das ist mehr als sportlich, vermutlich eine nicht zu lösende Aufgabe. Doch diesen Anspruch haben die Gäste des Bierfestivals auch nicht. Ottfried Maximini kennt das Bierfestival bereits aus den vergangenen Jahren. Er freut sich darüber, dass er immer wieder neue Brauereien und deren Spezialitäten kennenlernen kann: “Solch eine Möglichkeit, bei der man ein derart breites Angebot auch vor Ort direkt verkosten und zu ganz neuen Geschmackseindrücken kommen kann, das gibt es sonst hier in Trier nicht”, sagt er. Lobend äußert er sich über das Ambiente, das perfekt zu der Veranstaltung passe.

Monika Tonkaboni,.Marketingchefin des Hotels “Blesius Garten”, zu dem das “Kraft-Bräu” gehört, freut sich das zu hören. Sie ist stolz auf den Erfolg des Festivals. Für die beiden Tage, so schätzt sie, werden jeweils rund 1000 Karten verkauft. Ginge es alleine nach der Nachfrage, müssten es noch viel mehr sein. Doch Tonkaboni sieht auch die Gefahr, dass bei zu vielen Gästen die Atmosphäre rasch ungemütlich werden kann. Und etwas will sie auf keinen Fall gefährden: “Unsere Gäste kommen wegen des Genusses hierher, um neue Kreationen zu verkosten und sich in Ruhe mit Gleichgesinnten unterhalten zu können.”

Das ganze Jahr über neue Sinneseindrücke

Für all die, die an diesen beiden Tagen verhindert waren, hat Monika Tonkaboni ein Trostpflästerchen: Monatlich bietet “Kraft-Bräu” Bier-Tastings an, zu denen man sich vorher anmelden muss. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Bierproben, bei denen die Besucher aus einer Karte mit bis zu 45 unterschiedlichen Bieren auswählen können. “Man ist also nicht nur auf diese eine Veranstaltung eingeschränkt”, merkt Tonkaboni mit einem Lächeln an.

Der Startschuss für das Biertasting am heutigen Samstag beginnt um 15 Uhr, die Veranstaltung endet um 23 Uhr.



