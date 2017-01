Wo Wein und Blut in Strömen fließen

TRIER. ‟Crime & Wine‟ heißt es am Donnerstag, 26. Januar, in der Stadtbibliothek im Palais Walderdorff auf dem Domfreihof. Um 19:30 Uhr nehmen Rainer Breuer und Ursula Dahm alle Krimifreunde bei Kurzkrimis, Sekt und Wein mit auf eine unterhaltsame Reise auf die dunkleren Seiten im Schatten des Doms. Die Zuhörer lernen dabei Bruder Bernhards ‟Andachtsraum‟ kennen, von wo aus er seine gerade erfundenen Blutreliquien teuer über eine Altar-TV-Hotline verscherbelt. Dass er seine blutjungen Jüngerinnen dabei so ganz nebenbei in ‟religiöse‟ Ekstase versetzt, versteht sich dabei von selbst…

Rainer Breuer und Ursula Dahm sind die Herausgeber der deutschsprachigen Krimireihe ‟trèves krimi‟ und haben vor 15 Jahren in Trier Crime & Wine entwickelt. Nach der Bundespremiere in Berlin findet das Event jährlich mit neun Programmen an den unterschiedlichsten Orten in Deutschland statt. Am kommenden Donnerstag werden zum zweiten Mal in der Stadtbibliothek Trier im Palais Walderdorff Blut und Wein in Strömen fließen. Während das Blut fiktiv bleibt, ist der Wein real und kommt aus der italienischen Partnerstadt Ascoli Piceno sowie vom Weingut Michael Jüngling aus Neumagen-Dhron. Zum Entrée gibt es einen Sekt, drei weitere Spitzenweine werden im Laufe des Abends verkostet. Die Probe ist im Eintrittspreis von 18 € enthalten.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Stadtbibliothek oder bei Ticket Regional. (tr)

