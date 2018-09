TRIER. Die Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle Trier (SEKIS) lädt vom 10. bis 27. Oktober zur Veranstaltungsreihe aus kostenfreien Workshops, Vorträgen, Lesungen und einem großen Selbsthilfetag ein.

Nach dem Erfolg der Vorjahre gehen die Wochen der Seelischen Gesundheit Trier in die dritte Runde: Das diesjährige Motto lautet: “mitreden – mitmachen“, Schirmherrin ist Triers Bürgermeisterin Elvira Garbes.

In insgesamt 15 hochkarätigen Einzelveranstaltungen, von Workshops über Lesungen bis hin zu Vorträgen, finden Interessierte ein Forum, um über seelische Gesundheit zu sprechen, sich zu informieren oder mitzumachen (siehe Infobox). “Seelische Gesundheit ist ein hohes Gut, auf das wir in unserer schnelllebigen Zeit in besonderem Maße achten müssen“, sagt Elvira Garbes.

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am 15. Oktober um 18 Uhr in der Volkshochschule Trier. Neben Grußworten sowie Infoständen von Selbsthilfegruppen wird der Psychologe Alexander Capitän über Selbstwert und darüber, wie man ihn stärken kann, sprechen.

Am 17. Oktober findet der große Selbsthilfetag “mitreden- mitmachen“ in der Tufa Trier statt: Ab 16 Uhr informieren Selbsthilfegruppen über ihre Arbeit, ab 18 Uhr startet ein ebenso interessantes wie amüsantes Bühnenprogramm: Professor Martin Wenzel. Leiter der Augenklinik Petrisberg, spricht über “Böse und gute Geister in der Schmerzbehandlung“, die Theatergruppe Projekt9 der Caritas-Werkstätten Trier zeigt ihr neues Stück und der A-Capella-Chor Chorschatten Reinsfeld e.V. bereichert den Selbsthilfetag musikalisch.

Die Wochen der Seelischen Gesundheit werden unter Leitung von Elke Thees von der Selbsthilfe Kontakt und Informationsstelle Trier e.V. – kurz SEKIS – organisiert. Vom 10. bis 27. Oktober sind Interessierte herzlich eingeladen, kostenlos an Workshops, Vorträgen und Lesungen teilzunehmen. Carsten Müller-Meine, Geschäftsführer der SEKIS, sagt: “Wir erleben täglich, dass der Bedarf an Informationen sehr groß ist. Nutzen Sie auch das tolle Angebot rund um die seelische Gesundheit.“

Ohne Unterstützung geht es nicht: Selbsthilfegruppen informieren und bieten offene Gruppentreffen an, das Kompetenznetz Depression Eifel-Mosel trägt mit dem Informationsabend “Eine Depression kann jeden treffen“ zum Programm bei. Experten der beiden großen Trierer Kliniken und des Kreiskrankenhauses Saarburg geben Fachwissen weiter. Die IKK Südwest finanziert das Projekt großzügig, ebenso die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg. (tr)

Infobox

Zu folgenden Themen finden Workshops statt: “Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, “Sucht im Song“, “Die eigenen Bedürfnisse erkennen und achtsam mitteilen“, “Unterstützung, Betreuung, Pflege meines Angehörigen – wie kann es mir gelingen, dabei in Balance zu bleiben“, “Ohrenschmaus & Seelenflügel – Märchen als Lebensweg“, “Zuversicht erleben – Qi Gong in Theorie und Praxis“, “Angst essen Seele auf – vom besseren Umgang mit Ängsten“ und “Emotionales Essen“. Ebenso finden statt: Eine Lesung zum Thema Trauer, ein Vortrag zu Hilfe und Selbsthilfe bei Traumatisierung, ein Infoabend zu Glücksspielsucht sowie ein Informations- und Kulturabend der Selbsthilfe SeelenWorte Rheinland-Pfalz.

Eine Anmeldung ist nur zu den Workshops erforderlich. Alle Angebote sind kostenfrei.

Das komplette Programm findet sich im Internet. Broschüren liegen in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg aus oder sind bei der SEKIS Trier erhältlich.

Im Bereich der SEKIS Trier gibt es mehr als 450 Selbsthilfegruppen zu rund 130 Themen. Die SEKIS ist zuständig für die Stadt Trier und die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Kusel, Trier-Saarburg und Vulkaneifel. Die Kontakt- und Informationsstelle hilft beispielsweise weiter, wenn Betroffene oder Angehörige eine Selbsthilfegruppe suchen oder eine gründen wollen. (tr)



