Wochenmarkt wegen Feiertagen vorverlegt

TRIER. Der Wochenmarkt wird wegen des 1. Weihnachtsfeiertags von Dienstag, 25., auf Montag, 24. Dezember, vorverlegt. An Heiligabend kann bis zwölf Uhr auf dem Viehmarktplatz eingekauft werden. Am Freitag, 28. Dezember, findet der Markt wie gewohnt zu den üblichen Zeiten statt. Wegen des Neujahrstages wird der Wochenmarkt zudem von Dienstag, 1. Januar, auf Montag, 31. Dezember, vorverlegt. Am Silvestertag sind die Stände bis zwölf Uhr geöffnet.



