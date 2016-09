Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

"Geld ist ja da!" Es war jener Satz von CDU-Kulturfrau Dorothee Bohr, der alle Anstrengungen des Oberbürgermeisters und der Finanzfachleute im Rathaus konterkarierte. Er fiel Ende Juni in der Sitzung des Kulturausschusses, und er zeigte einmal mehr, mit welcher Ignoranz weite Teile der Trierer Politik das Thema Finanzen nach wie vor betrachten. Vor allem aus dem grünen und linken Lager wird Wolfram Leibe (SPD) Panikmache vorgeworfen. Vom "Kaputtsparen" ist dann die Rede und von der Vernachlässigung wichtiger, hier primär kultureller Aufgaben. Realität und Faktenlage sprechen hingegen eine ganz andere Sprache. Prognostiziert wird der Schuldenberg der Stadt bis 2018 auf 800 Millionen Euro anwachsen. Für jene, die immer noch gerne in D-Mark rechnen: Das sind knapp 1,6 Milliarden oder 1.600 Millionen Mark. Leibe aber hat sich zum Ziel gesetzt, Trier durch einen ausgeglichenen Haushalt bis 2022 die kommunale Eigenständigkeit zurückzugeben und die Stadt vom Gängelband der Aufsichtsbehörde zu lösen. Das geht nur durch Umstrukturierungen, durch einen harten Sparkurs – und dadurch, dass alle freiwilligen Ausgaben auf den Prüfstand kommen. Die erste Amtszeit des Sozialdemokraten läuft bis 2023. Eine Analyse von Eric Thielen



Als Chef der Arbeitsagentur verwaltete Wolfram Leibe einen 40-Milliarden-Etat. Der Badener weiß also, wie mit großen Zahlen umzugehen ist. Dagegen erscheint der städtische Haushalt mit einem Volumen von 384 Millionen Euro als kleiner Finanz-Fisch. Am Donnerstag wird der Jurist den inzwischen dritten Nachtragshaushalt für 2016 in den Steuerungsausschuss einbringen. Damit soll vor allem das Millionen-Loch im Kulturdezernat von Thomas Egger (SPD) gestopft werden. Eine Woche später folgt dann der Budget-Entwurf für den Doppelhaushalt 2017/2018.

Noch sind die Zahlen geheim, aber es ist davon auszugehen, dass sich die finanzielle Lage Triers kaum gebessert hat. Um es auf einen verständlichen Nenner herunterzubrechen: Wäre die Stadt ein Privatunternehmen, sie hätte längst Insolvenz anmelden müssen. Seit 2009 hat sich das Eigenkapital von 300 Millionen Euro in Luft aufgelöst. Für 2018 kommt Trier sogar auf einen Minus-Betrag von knapp 100 Millionen Euro. Das heißt konkret: Die Ausgaben sind nicht mehr durch einen Gegenwert gedeckt. Im Eigenkapital sind Guthaben, aber vor allem Immobilienwerte enthalten. Müsste die Stadt eine unternehmerische Bilanz vorlegen, hieße das Ergebnis: Trier ist zahlungsunfähig!

Das Rathaus beziffert die aktuelle Schuldenlast auf rund 680 Millionen Euro. Die Summe schwankt allerdings, weil hohe Ausgaben von heute auf morgen durch kurzfristige Kredite gedeckt werden müssen. Die heißen in der Fachsprache "Liquiditätskredite". Sie sind nichts anderes als Giro- oder Konsumkredite, die sich ein Privatmann, etwa durch die Überziehung des Giro-Kontos, bei seiner Bank leiht. Kredite also, die nicht durch einen Gegenwert, etwa eine Immobilie, gedeckt sind. Im 680-Millionen-Euro hohen Schuldenberg betragen alleine die Liquiditätskredite knapp 419 Millionen Euro. Mit diesen Krediten werden unter anderem auch die Gehälter und Löhne der städtischen Mitarbeiter bezahlt.

Gang nach Canossa

Derzeit lebt Trier ausschließlich von den niedrigen Zinsen, die bei annähernd null Prozent liegen. Stiege der Zinssatz nur um ein oder gar um zwei Prozent und damit die Gesamtzinslast, die Stadt müsste ihre Zahlungen einstellen. Dass die Ausgaben nun nicht mehr durch das Eigenkapital (Gegenwert) abgedeckt werden können, ist ein klarer Rechtsverstoß gegen die Gemeindeordnung. Zwar hat der Verfassungsgerichtshof (VGH) von Rheinland-Pfalz festgestellt, dass die finanzielle Ausstattung der Gemeinden durch das Land nicht mehr ausreicht und deswegen die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches angemahnt. Andererseits räumt das Rathaus selbstkritisch ein, "dass die Stadt Trier in Teilen auch selbst für Defizitentwicklungen verantwortlich ist".

Diese "selbstverschuldete Entwicklung" betrifft primär den freiwilligen Leistungsbereich der Stadt. Die freiwilligen Leistungen sind offiziell nicht exakt definiert. Sie wurden aber in den Verhandlungen zwischen dem Rathaus und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) über den Beitritt Triers zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) festgelegt. Der KEF garantiert der Stadt die Reduzierung des Schuldenberges bis 2026 um knapp 253 Millionen Euro. Im Gegenzug erwartet die ADD und damit das Land städtische Einsparungen von 4,4 Millionen Euro pro Jahr. Da dieses Geld nicht bei den kommunalen Pflichtaufgaben – etwa Schulen, Sozialausgaben, Feuerwehr/Sicherheit – eingespart werden kann, muss der Gürtel bei den freiwilligen Leistungen enger geschnallt werden.

Leibes aktuelles Problem lautet: Wegen des Millionen-Lochs in Eggers Dezernat – darunter alleine 1,3 Millionen Euro für das Theater – kann die Stadt die Vorgabe der ADD von maximal 31,9 Millionen Euro an Ausgaben nicht mehr einhalten. Unumwunden stellt das Rathaus fest: "Der Maßgabe der Kommunalaufsicht, den Zuschussbedarf in Höhe von 31,9 Millionen Euro nicht zu überschreiten, kommt die Stadt Trier mit der Vorlage des dritten Nachtragshaushaltes für das Jahr 2016 nicht mehr nach."

Heißt für den Trierer Oberbürgermeister: Er muss nun den Gang nach Canossa an den Willy-Brand-Platz antreten und bei der Kommunalaufsicht um gutes Wetter bitten. Weil Trier seit 2012 alle Vorgaben einhielt, soll die ADD nun ein Auge zudrücken. Tut sie das nicht, könnte die Stadt in letzter Konsequenz aus dem KEF fliegen.

Die wichtigsten Posten (über 50.000 Euro) in der Überschreitung bei den freiwilligen Leistungen betragen:

♦ Stadttheater: zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Euro

♦ Museum Simeonstift: 135.358 Euro

♦ Kulturverwaltung: 370.386 Euro

♦ Wirtschaftsföderung: 216.448 Euro

♦ Fuhrpark: 251.996 Euro

♦ Sportstätten: 164.468 Euro

♦ Moselstadion: 153.657 Euro

♦ Freibäder 193.329 Euro

Somit entfallen alleine knapp 1,8 Millionen Euro auf Eggers Kulturdezernat. Davon sind über 300.000 Euro noch nicht gegenfinanziert. Die muss der Sozialdemokrat in den kommenden Monaten entweder durch weitere Einsparungen an anderer Stelle seines Dezernats lockermachen, oder die Stadt muss eine zusätzliche Geldquelle auftun. 300.000 Blitzer-Geld sind bereits durch den Stadtratsbeschluss von Mitte Juli in der Gesamtsumme von knapp einer Million Euro zusätzlich ins Theater gepumpt worden, um die Zahlungsfähigkeit des Kulturhauses sicherzustellen.

Vor allem aus dem linken Lager (Grüne/Linke), aber auch aus Reihen der CDU wurde dem Oberbürgermeister jüngst immer wieder vorgeworfen, er dramatisiere. Doch Leibe will eine saubere und stringente Finanzpolitik erreichen. Deswegen die Eckwerte, die den Dezernenten klare Vorgaben im kommenden Doppelhaushalt machen, die ihnen unter diesem Dach aber auch freie Hand bei den Ausgaben lassen, wobei ausnahmslos alle Projekte der Stadt auf den Prüfstand müssen. Leibes Credo dafür: "Keine vergifteten Pralinen mehr!" Soll heißen: Die Stadt wird nur noch solche Projekte angehen, für die mindestens 50 Prozent Förderung zu erwarten sind. Deswegen setzte er sich persönlich beim Land dafür ein, dass Mainz sich doch an der Exhaus-Sanierung beteiligt, nachdem das Innenministerium zuvor abgewinkt hatte.

Tourismus als Einnahmequelle

Der Badener hätte übrigens zustimmend mit dem Kopf nicken können, als Egger und Theater-Intendant Karl Sibelius bei ihm im Büro standen und zwei Millionen Euro zusätzlich für das Theater verlangten. Vorvorgänger Helmut Schröer (CDU) und auch Vorgänger Klaus Jensen (SPD) hätten möglicherweise gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Auch Leibe hätte sich damit viel öffentlichen und internen Ärger ersparen können. Denn was sind schon zwei Millionen bei einem Gesamtetat von 384 Millionen? Doch damit hätte der Jurist seine eigenen Prinzipien der sauberen Finanzverwaltung selbst konterkariert. Somit stellte sich die Frage für den Stadtchef erst gar nicht. Leibe blieb hart. Sein Ziel ist der ausgeglichene Haushalt bis 2022, unabhängig davon, ob er dann erneut als Oberbürgermeister-Kandidat antritt.

Manchmal allerdings ist der politische Granit härter als der Oberbürgermeister. Leibe wollte – ebenso wie Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) – die große Innenstadtschule, in der Barbara, Ausonius und Egbert zusammengefasst werden sollten. Der auf den ersten Blick hohen Investition von rund 7,5 Millionen Euro (einschließlich Sporthalle) hätten deutlich höhere Einsparungen bei den Betriebs- und Unterhaltskosten in den kommenden Jahrzehnten gegenübergestanden. So investiert die Stadt nun zwischen drei und vier Millionen alleine in die marode Egbert-Grundschule (ohne Sporthalle), und sie leistet sich als kleine Großstadt mit 112.000 Einwohnern auch weiter 22 (!) Grundschulen, weil die CDU am Gängelband des grünen Bündnispartners lief. Die Landeshauptstadt Mainz (210.000 Einwohner) kommt ebenfalls auf 22 staatliche oder staatlich anerkannte Schulen. Weitblick, wie Wolfram Leibe ihn im Sinne der Stadt versteht, sieht anders aus.

Unabhängig von den eigenen Aufgaben wird Leibe sich auch weiterhin bei Bund und Land für mehr Geld aus Berlin und Mainz einsetzen. Trier liegt in der Riege der verschuldeten Städte ganz weit vorne: Platz zwölf in der Republik, Platz fünf in Rheinland-Pfalz. 2016 betrugen die Schlüsselzuweisungen aus Mainz 49,5 Millionen Euro. Hinzu kam der Anteil an der Einkommenssteuer von 35,5 Millionen Euro. 12,7 Millionen Euro steuerte das Land für Projekte bei. 6,5 Millionen Euro flossen aus der Umsatzsteuer nach Trier. Deutlich zu wenig, um allen kommunalen Aufgaben nachzukommen. Hier muss, auch nach Auffassung der Verfassungsrichter, nachgebessert werden.

Aber auch Berlin ist in der Pflicht. Während Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sich in der Hauptstadt für seine schwarze Null feiern lässt und auf seinen Milliarden wie die Henne auf dem Ei sitzt, während Bundestagsparlamentarier auf Einkaufstour bei Montblanc, Apple und Co. gehen, verrotten vor allem die westdeutschen Kommunen seit dem Beitritt der DDR zur alten Bundesrepublik. In Nordrhein-Westfalen sind viele schon bankrott: Schwimmbäder, Sportstätten und Kultureinrichtungen wurden geschlossen oder stehen vor der Schließung. Übrigens: Seit 1992 hat alleine das hochverschuldete Trier 35 (!) Millionen Euro in den sogenannten Fonds "Aufbau Ost" gezahlt – ohne eine Gegenleistung dafür zu erhalten.

Vor Ort wird es in den kommenden Jahren darum gehen, neben der Ausgabenreduzierung auch die Einnahmen zu erhöhen. Über die Gewerbesteuer fließen 65 Millionen Euro in die Stadtkasse. Zum Vergleich: Koblenz kommt hier auf rund 100 Millionen Euro. Doch an dieser Stellschraube kann kaum gedreht werden. Schließlich sollen die Unternehmen in Trier bleiben und nicht in die Landkreise oder gar nach Luxemburg abwandern.

So rückt der Tourismus in den Fokus. Etwa vier Millionen Besucher strömen jährlich nach Trier, ein Event jagt das nächste – doch die finanzschwache Stadt profitiert kaum davon, obwohl Touristen wie Besucher aus dem Umland alle Infrastrukturen nutzen. Eine umsatzabhängige Tourismussteuer oder Touristen-Abgabe, wie sie in anderen europäischen Ländern, etwa Frankreich, längst Realität ist, könnte Abhilfe schaffen. Die sogenannte Bettensteuer wurde vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ja kassiert. Nun muss Trier andere Wege gehen, um den Tourismus auch als Einnahmequelle zu nutzen. Damit dann wirklich irgendwann wieder "Geld da ist" – für alles, auch für Kultur.