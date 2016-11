Wohnraumanalyse: Schwierige Leerstands-Erfassung

TRIER. Die Frage der leerstehenden Wohn- und Geschäftsräume in Trier war Thema in der jüngsten Stadtratssitzung. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) hatte auf Anfrage der Linken mitgeteilt, dass aufgrund des großen Aufwands hierüber keine konkreten Zahlen vorliegen, das Amt für Stadtentwicklung und Statistik aber prüfen werde, ob eine Studie zu diesem Thema erarbeitet werde könne.

Das Amt weist nun ergänzend auf die Komplexität des Themas “Wohnen in der Stadt” hin. Dies gelte nicht nur für die schwierige differenzierte Datenlage, sondern auch für übergeordnete Fragestellungen. “Ob im Eigenheim oder zur Miete, alleine, als Familie oder WG, wir alle wohnen in dieser Stadt”, so Amtsleiter Johannes Weinand. Bei allen mit dem Thema Wohnen verbundenen Emotionalitäten und Betroffenheiten sei es daher umso wichtiger, die unterschiedlichen Sachstände nüchtern darzustellen und die zukünftige Entwicklung des Wohnungsmarktes in seinen Teilsegmenten zu sehen.

Das gelte auch für das Thema Leerstand. Denn neben Neubau und Nachverdichtung in bestehenden Baugebieten könne auch die Um- oder Wiedernutzung leerstehender Gebäude ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung von Wohnraum sein. Bei der Erfassung von Leerstand würden sich jedoch viele Fragen stellen: Ab wann gilt eine Wohnung als leerstehend, weshalb steht sie leer, wie sind die Eigentumsverhältnisse, wie kann Leerstand beseitigt werden und welche Aufgabe kommt dabei der Kommune zu?

Aus dem Zensus des Jahres 2011 wisse man, dass es in Trier durchaus leerstehende Wohnungen gibt, so Weinand. Die Ergebnisse seien jedoch bereits bei der Veröffentlichung 2015 überaltert und nicht mehr verwertbar gewesen. Dies betreffe alle Kommunen in Rheinland-Pfalz und nicht nur Trier.

Eine umfassende lokale Wohnungsmarktbeobachtung ist, so das Amt, derzeit in den wenigsten Städten Standard. Eine eigene aktuelle Leerstandsstudie speziell für Trier, wie jetzt von OB Leibe in Auftrag gegeben, könne die Information hierüber auf jeden Fall verbessern.

Zur allgemeinen Wohnraumanalyse für Trier macht das Amt für Stadtentwicklung und Statistik darauf aufmerksam, dass der in diesem Jahr veröffentlichte Mietspiegel für die Stadt eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 6,62 Euro pro Quadratmeter ausweist. Dass sind, so Weinand, rund 15 Prozent mehr als im letzten Mietspiegel von 2010, und entspreche der auch schon in den Vorjahren zu beobachtenden Steigerungsrate von rund 2,5 Prozent pro Jahr. Ziehe man bundesweite Analysen, insbesondere die laufende Wohnungsmarktbeobachtung des Bundesforschungsinstituts BBSR heran, zeige sich, dass Trier in der fünften von acht Mietpreis-Kategorien und damit im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld liege. Das gelte auch für die Steigerungsraten, die sich noch unter denen von Koblenz und Mainz befänden. Es könne und dürfe somit nicht davon gesprochen werden, dass Trier mit die höchsten Mieten in Deutschland habe. “Solche Aussagen”, so das Amt, “sind nicht nachzuvollziehen und nicht zu belegen”.

Weinand verweist auf fragwürdige Rankings, so für Trier, wenn Mieten in Relation zu Einkommen und Kaufkraft gesetzt würden. So lebten in der Stadt viele Studierende mit einem eher geringen Einkommen. Gleichzeitig würden immer mehr berufstätige Trierer nach Luxemburg pendeln und dort ein für die Region überdurchschnittliches Einkommen verdienen. Bei den Analysen aber würden die Einkommen der Studierenden berücksichtigt, die der in Luxemburg Beschäftigten nicht. Das allein führe zu “schiefen Erkenntnissen”, die weder methodisch haltbar noch tatsächlich aussagekräftig seien. (tr)