Wohnungseinbruch in der Hohenzollernstraße

TRIER. Ein bisher unbekannter Täter ist am Samstag, 13.Januar, zwischen 9.30 und 10 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohenzollernstraße eingebrochen.

Der Täter nutzte hierbei die kurze Abwesenheit des Bewohners aus, um die Wohnungstür aufzubrechen und einen Laptop zu entwenden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon: 0651/9779-2290. (tr)



