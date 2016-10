“Wohnungsmarkt in Trier bleibt angespannt”

TRIER. Wer eine bezahlbare Wohnung in günstiger Lage sucht, hat es nach wie vor schwer auf dem Trierer Immobilienmarkt. “Zwar müssen die Studierenden zum kommenden Wintersemester nicht mehr in Turnhallen untergebracht werden, jedoch bleibt die Lage auf dem Wohnungsmarkt weiterhin angespannt”, kritisiert die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner (Linke).

In vielen deutschen Städten steigen die Mieten schneller als die Einkommen. Neben Ballungszentren wie Berlin und München schafft es auch Trier in die Top zehn der Städte mit dem höchsten Mietniveau. Schuld daran sind hauptsächlich die grenznahe Lage, die besonders für eine zahlungskräftige Luxemburger Klientel attraktiv ist, sowie ein erheblicher Zubau im gehobenen Preissegment. Bezahlbarer Wohnraum, vor allem bei kleinen Apartments unter 25 Quadratmetern, ist rar. So stellen steigende Mieten und die fortschreitende Gentrifizierung gerade Studierende und Menschen mit niedrigen Einkommen sowie Hartz IV-Empfänger vor oft unlösbare Probleme. Auch die Mietpreisbremse, die 2015 in Kraft trat, läuft bislang vollkommen ins Leere.

“Die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Trier zeigt deutlich, dass nach wie vor Rendite wichtiger ist, als menschenwürdiges Wohnen. Das kann nicht sein!”, empört sich die LinkenPolitikerin. “Daher fordere ich einen umfassenden Ausbau des sozialen Wohnungsbaus sowie eine effektive Überarbeitung der Mietbremsenregelung. Auch über Maßnahmen wie eine Leerstands-Steuer sollte in Trier ernsthaft nachgedacht werden. Das Recht auf angemessenen Wohnraum ist kein Recht einiger Privilegierter, sondern ein fundamentales Grundrecht und muss daher jedem gleichermaßen zugänglich sein.” (tr)