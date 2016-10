Workshop ″Barrierefreies Bauen und Wohnen″

TRIER. Eine zweitägige Weiterbildung ″Barrierefreies Bauen und Wohnen″ in Trier bietet das Umweltzentrum (UWZ) der Handwerkskammer Trier (HWK) am 17. und 18. November an. Der Kurs richtet sich an Unternehmer, Bauleiter, Architekten, Handwerker und Energieberater. Vermittelt werden Grundlagen des barrierefreien Bauens sowie Marketingstrategien zur Bearbeitung des Seniorenmarktes. Handwerksbetriebe, die diese Schulung bei der HWK durchlaufen, dürfen mit dem bundesweiten Markenzeichen ″Generationenfreundlicher Betrieb – Service & Komfort″ werben.

Das Markenzeichen hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks entwickelt. Es unterstützt Betriebe bei der Vermarktung von Produkten, Dienstleistungen und Beratungsleistungen für generationengerechten Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Von diesem Zeichen profitieren besonders ältere Menschen. So kann der Verbraucher sichergehen, dass er einen Betrieb vorfindet, der die neuesten Normen, aber auch Fördermöglichkeiten zur Finanzierung von barrierefreien Wohnraumanpassungen kennt und dem Kunden zudem einen besonderen Service anbietet.

Alle Handwerksbetriebe, die an dieser Weiterbildung teilnehmen, werden auf der Homepage www.barrierefrei-bauen.de als qualifizierte Handwerker in einer Datenbank geführt und auf Anfrage an Privatpersonen, Architekten und Institutionen vermittelt. Darüber hinaus können sie an einem Informationstag bei Villeroy & Boch in Mettlach teilnehmen. Dort stehen sogenannte Generationsbäder und entsprechende Marktforschungen im Mittelpunkt. Nach Teilnahme an diesem Workshop besteht auch die Möglichkeit, sich in regelmäßigen Netzwerktreffen gewerkeübergreifend aber auch mit anderen Institutionen auszutauschen und kostenlose Zusatzschulungen zum Thema zu besuchen.

Kontakt: Astrid Müller (UWZ), Fachkraft für ″Barrierefreies Bauen und Wohnen″, Telefon 0651/207-257, E-Mail: amueller@hwk-trier.de. (tr)