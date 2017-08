Workshop für die Schatzkammer-Kids

TRIER. Zu den Highlights der Dauerausstellung der Schatzkammer in der Stadtbibliothek Weberbach gehört der aus Venedig stammende Coronelli-Himmelsglobus, dessen Entstehung auf das Jahr 1693 datiert wird. Rund um dieses kostbare Exponat findet unter dem Motto “Ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel?” am Samstag, 2. September, 11 Uhr, ein weiterer Workshop in der Reihe “Schatzkammer-Kids” mit Jessica Maigual und Heike Müller statt. Die Gruppe macht eine Zeitreise, bei der jeder sein Sternzeichen auf dem Himmelsglobus suchen kann. Das Angebot ist geeignet für Kinder zwischen acht und elf Jahre. Eine Anmeldung ist telefonisch möglich (0651/718-1427) oder per E-Mail: schatzkammer@trier.de. (tr)



