Workshop zum systemischen Konsensieren

TRIER. Die Partnerschaft für Demokratie Trier lädt für den 15. November, 16 bis 17.30 Uhr, im Sitzungsraum der Lokalen Agenda in der Palaststraße 13, zu dem Workshop “Systemisches Konsensieren” ein. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur demokratischen Entscheidungsfindung, die nicht auf das Mehrheitsprinzip setzt. Stattdessen soll eine Lösung gefunden werden, die von allen Teilnehmenden angenommen werden kann. Details hierzu erläutert die Referentin Angelika Schmid. Falls sich genügend Interessierte melden, kann am 14. November, 19 bis 20.30 Uhr, eine zweite Veranstaltung angeboten werden. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung per Mail an melanie-breinig@buntes-trier.org erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. (tr)



