Wunden lecken am Tag danach

TRIER. Am Tag nach der jüngsten Sitzung des Stadtrates sitzt bei der CDU die Enttäuschung tief. Die Fraktion hatte kurzfristig einen Änderungsantrag in die Tagungsordnung eingebracht. Darin sollte nach dem Ausscheiden von Bürgermeisterin Angelika Birk das Amt des Bürgermeisters auf die Person von Baudezernent Andreas Ludwig übertragen werden. Bei der Abstimmung im Rat fehlten der CDU am Ende drei Stimmen zur benötigten Zweidrittel-Mehrheit.

Am heutigen Donnerstag nun erreichte eine Pressemitteilung der CDU den reporter. Darin betonen die Christdemokraten noch einmal die Eignung von Andreas Ludwig und führen zum Beweis die Redebeiträge der übrigen Fraktionen an, in denen man dem Baudezernenten in der Tat unisono Respekt gezollt hatte.

Für die CDU steht fest, dass die SPD-Fraktion ‟aus rein taktischen Überlegungen … trotz des mehrfachen Appells in den Redebeiträgen der Fraktionen von Bündnis 90/Grüne, UBT, FDP und AfD, bei der Abstimmung ihrer Verantwortung für die Stadt nachzukommen und nicht nach parteipolitischen Interessen zu entscheiden‟ dem Antrag die Zustimmung verweigert habe.

Wörtlich heißt es weiter: ‟Im Gegenteil, die SPD warf den Fraktionen von CDU und Bündnis 90 /Die Grünen ‘Geschacher für das eigene Personal’ vor. Wahr ist aber, dass uns die SPD noch zwei Tage vor der Sitzung des Stadtrates ihre Zustimmung angeboten hatte, unter der Bedingung, das Sozialdezernat mit einem SPD-Kandidaten zu besetzen. Sogar die Schaffung eines zusätzlichen Dezernats unter SPD-Führung wurde von den Genossen ins Spiel gebracht. Dieses unseriöse und undemokratische Verhalten wurde von uns abgelehnt. Aus diesem Grund hat die SPD am gestrigen Tag nicht zum Wohle der Stadt, sondern einzig und allein aus Revanchegedanken und Eitelkeit gehandelt.”

Als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender hat Rainer Lehnart eine andere Sicht der Dinge. Für ihn ist es ein Unding, dass eine Entscheidung mit einer solchen Tragweite kurzfristig über das Knie gebrochen werden sollte. ‟Als im Steuerungsausschuss, der in der Woche zuvor tagte, der Antrag der Verwaltung zur Ausschreibung der Stellenbeschreibung des neuen Sozialdezernenten und Bürgermeisters zum Aufruf kam, gab es von der CDU kein Wort zu ihrem geplanten Änderungsantrag, so dass der Tagesordnungspunkt ganz normal abgearbeitet wurde.” Lehnart streitet nicht ab, dass die SPD zu diesem Zeitpunkt bereits von der Absicht der CDU wusste, schließlich hatte Fraktionsvorsitzender Sven Teuber bereits medial signalisiert, dass auch er sich vom Grundsatz her Andreas Ludwig als Bürgermeister vorstellen könnte.

Rainer Lehnart: ‟Für eine solche Entscheidung braucht man jedoch intensive Gespräche. Die aber gab es erst am Montag, also zwei Tage vor der Stadtratssitzung. Bei diesen Gesprächen wurde erst eine politische Zusammenarbeit thematisiert, dann war plötzlich von einem möglichen fünften Dezernenten die Rede.” Und der sei anders, als es die CDU nun darstelle, nicht von der SPD ins Spiel gebracht worden. ‟Das hat uns sehr irritiert, denn eine solche Stelle würde man der Stadt Trier niemals genehmigen.”

Es habe im weiteren Verlauf sehr intensive und heftige Diskussionen in der Fraktion gegeben, so der Sozialdemokrat, bei denen man den Eindruck gewonnen habe, dass die CDU nicht an einer ernsthaften Zusammenarbeit interessiert sei sondern dass es einzig darum gehe, lediglich einen Steigbügelhalter für das geplante Vorhaben zu finden. Trotz dieses Eindrucks habe die Parteiführung für die Abstimmung den Fraktionszwang aufgehoben.

Für Lehnart steht fest: ‟Die CDU hat sich verzockt, jetzt braucht man einen Sündenbock.” (rl)



Drucken