Zäsur mit “Mann der Wirtschaft”

KONZ. Die CDU in der Region steht vor einer Zäsur. Andreas Steier löst zur Bundestagswahl am 24. September Bernhard Kaster als Direktkandidat der Union im Wahlkreis ab (wir berichteten). Kaster forderte die Christdemokraten auf dem Neujahrsempfang der Partei im Kloster Karthaus erneut auf, geschlossen hinter seinem Nachfolger zu stehen. “Andreas braucht unsere Unterstützung”, sagte der scheidende Bundestagsabgeordnete. Kreischef Arnold Schmitt bezeichnete Kaster “als Garant dafür, dass wir das Direktkandidat gewinnen konnten”. Mit Steier setze die Partei nun auf einen “Mann der Wirtschaft”. Gastredner Franz Josef Jung, von 2005 bis 2009 Bundesverteidigungsminister und für 33 Tage Bundesarbeitsminister, ging auf die weltweiten Krisenherde ein und ermahnte die Christdemokraten, “dem Populismus entschieden entgegen zu treten”.

Kaster sprach von einer “erfolgreichen Legislatur” in der Großen Koalition mit der SPD. “Wir haben viel erreicht, für das Land, aber auch für die Region.” Noch habe er neun Monate vor sich (“Ich bin noch nicht in Abschiedsstimmung!”), die er nutzen wolle, sich auch weiter für die Region einzusetzen. So müsse die Landesregierung beim Moselaufstieg “endlich in die Pötte kommen”, kritisierte Kaster die Mainzer Politik.

“Bernhard Kaster war immer als Ansprechpartner für die Menschen da”, würdigte Kreischef Schmitt die Arbeit des Pfalzelers, “Populistischen Tendenzen” erteilte Schmitt eine Absage. “Wir brauchen keine AfD, weil diese Partei keine Lösungsvorschläge hat”, sagte der Kreischef. “Wir als CDU sind hingegen die Partei der Lösungen.”

Den Faden nahm Jung auf, der außenpolitisch die Sanktionen gegen Russland, innenpolitisch den harten Sparkurs von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verteidigte. Der Ex-Verteidigungsminister aus dem hessischen Rheingau erinnerte an den unerwarteten Ausgang der Brexit-Abstimmung in Großbritannien. “Wir mitsprechen will, muss zur Wahl gehen.” Vielen seien erst am Morgen nach der Abstimmung “die Augen aufgegangen”. Europa sei ein Friedensprojekt. “Und das wird leider heutzutage zu oft vergessen”.

Trotz der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten sprach Jung sich für “weiterhin gute Beziehungen zu den USA” aus. In der Flüchtlingspolitik sei die Position der CDU des “Förderns und Forderns” alternativlos. “Unser christliches Menschenbild verpflichtet uns, jedem zu helfen, der in Not zu uns kommt”, sagte Jung. Klar sei aber auch, “wer nicht bereit ist, unsere Grundlagen einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu akzeptieren, der kann in Deutschland keine Zukunft haben”. (et)

