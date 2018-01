Zahl der Stromsperrungen in Trier rückläufig

TRIER. Die Zahl der Stromsperrungen in der Stadt Trier ist rückläufig. Und: Die von den Sperrungen betroffenen Bürger bilden einen Querschnitt durch alle gesellschaftlichen Schichten. Das ergab eine Anfrage der CDU, die die Ratsmitglieder Philipp Bett und Jutta Albrecht an den Oberbürgermeister gerichtet hatten. Als zuständige Dezernentin beantwortete Bürgermeisterin Angelika Birk in der Sitzung des Stadtrates die offenen Fragen.

Demzufolge mussten die Stadtwerke Trier (SWT) in 2016 noch bei 523 Stromzählern eine Sperrung im Netzgebiet Trier durchführen. In diesem Zeitraum wurden 30 Zähler mehrfach gesperrt. Ein Jahr später reduzierte sich diese Anzahl jedoch auf 439 gesperrte Stromzähler, wobei 26 Zähler mehrfach gesperrt wurden.

Die häufigsten Sperrungen gab es laut einer SWT-Aufstellung in 2017 in Trier-Nord, gefolgt von der Innenstadt, Ehrang und Trier-West. Im Jahr zuvor war Trier-West der Spitzenreiter gewesen, danach folgten Trier-Ost, Irsch und Mariahof.

Bereits vor sechs Jahren, so die Bürgermeisterin, habe es wegen der Sperrungen eine größere Besprechung mit den SWT gegeben, in der festgelegt wurde, wie das Verfahren zur Möglichkeit der weiteren Stromversorgung gehandhabt werden kann. “Kernpunkt ist, dass das Jobcenter über vorliegende Stromschulden oder einer drohenden Sperrung informiert sein muss. Hierzu ist die Mitwirkung der Kunden erforderlich. Ein Abgleich der Kunden mit Stromschulden und Leistungsbeziehern nach dem SGB II ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig.” Bei Kenntnis einer entsprechenden Notlage könnte grundsätzlich eine weitere Stromversorgung, beispielsweise durch den Einsatz eines Chipzählers, erreicht werden, so die Dezernentin.

Der beim Amt für Soziales und Wohnen betreute Personenkreis stelle nicht die prioritäre Zielgruppe dar, betonte Angelika Birk. Ihren Informationen zufolge wurden 2016 in 14 Fällen beim Amt für Soziales und Wohnen Anträge auf Übernahme von Stromschulden gestellt, ein Jahr später waren es 16 Fälle. In allen Fällen seien im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Stromschuldenübernahmen erfolgt – im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben als Darlehen. Um eine Schuldenspirale zu vermeiden, würden zudem bei Darlehensgewährung aufgrund von Stromschulden die neu zu zahlenden Abschläge vom Fachamt direkt an die Stadtwerke weitergeleitet. (rl/tr)



