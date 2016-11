Zahlreiche Martinszüge im Trierer Stadtgebiet

TRIER. Im November finden in zahlreichen Trierer Stadtteilen die traditionellen Martinszüge statt, an denen jeweils bis zu 500 Kinder teilnehmen. Die Autofahrer werden in der Abenddämmerung um besondere Rücksichtnahme gebeten. Veranstalter sind in den meisten Fällen die Kirchengemeinden, Kindertagesstätten verschiedener Träger oder die Feuerwehren im Stadtteil.

Dienstag, 8. November:

Neu-Kürenz, 17.30 Uhr, ab der Lebenshilfe-Kindertagesstätte (Louis-Pasteur-Straße 12) über Robert-Schuman-Allee, Campus II der Universität und zurück zur Kita.

Innenstadt/Trier-Nord, 17.30 Uhr, Kindertagesstätte St. Monika, Park des Brüderkrankenhauses.

Mittwoch, 9. November:

Ehrang, 17.30 Uhr, Schulhof, Ober- und Kyllstraße bis Marktplatz.

Biewer, 18 Uhr ab Achterweg, Unterführung zum Sportplatz.

Trier-Nord, 19.30 Uhr, Röntgen-, Hochwald-, Bernkasteler- und Karl-Grün-Straße.

Donnerstag, 10. November:

Zewen, 18 Uhr, ab Pfarramt Lindscheidstraße, Turmstraße zum alten Sportplatz.

Pfalzel, 18 Uhr, nach der Andacht in der Kirche über Residenz-, Steinbrück-, Ring- und Hans-Adamy-Straße bis zur Bastionsanlage.

Innenstadt/Trier-Nord, 18 Uhr, ab dem Hof der städtischen Karl-Berg- Musikschule (Paulinstraße 42 b/c), Porta Nigra-Vorplatz, Kreuzung Nordallee, Engel- und Maarstraße zur Kirche St. Martin.

Mariahof, 18 Uhr, ab Kirchplatz, Straße Am Mariahof, Hofgut, Trebetastraße bis zum Kirmesplatz.

Trier-Nord, 19 Uhr, ab dem Bürgerhaus, Franz-Georg-Straße, Richtung Verteilerkreis, Thyrsusstraße, Richtung Grundschule und zurück zum Bürgerhaus.

Freitag, 11. November:

Neu-Kürenz, zwei Martinsumzüge, 17.45 Uhr, Wendekreis Kindertagesstätte St. Augustinus/Keune-Grundschule, Kohlenstraße, Kleeburger Weg und Uni-Campus II, Behringstraße, 17.45 Uhr, Maronenhain,

gemeinsames Finale beider Züge auf dem Parkplatz des Restaurants „Jahreszeiten“.

Irsch, 18 Uhr ab Kirche, Georg-, Irscher-, Hockweiler- und Wenzelbachstraße zum Sportplatz.

Olewig, 18 Uhr ab Kirche St. Anna, Auf der Ayl, Olewiger Straße, Brettenbach und Wiese am alten Kloster.

Quint, 18 Uhr ab Grundschule, Taubenbergstraße, Schwarzer Weg, Ziegelstraße zurück zur Grundschule.

Ruwer, 18.30 Uhr, ab Grundschule, Humboldt-/Marienholzstraße, Im Paulinsgarten, Rheinstraße zum Festplatz Hüsterwiese.

Samstag, 12. November:

Kernscheid, 17.30 Uhr, ab Halle, Jakob-Kneip-Straße, Zum Höchst, Brubacher Weg zum Bolzplatz.

Euren, 17.45 Uhr, ab Kirche, Georgsbrunnen, Burgmühlen-/Eligiusstraße, Helenenbrunnen, St. Helena-/ Dronkestraße, Vor Plein.

Tarforst, 18 Uhr ab Kirche, Am Hötzberg, Im Sarkberg, Zum Schombert und zurück zur Kirche.

Trier-Süd, 18 Uhr ab Abteiplatz, Matthias-, Aul-, Eucharius- und Töpferstraße, Auf der Steinrausch, Rode- und Matthiasstraße zurück zum Platz vor der Basilika St. Matthias.

Trier-West/Pallien, 18.15 Uhr ab Kirche Im Sabel, Magnerich- und Römerstraße, Im Hospitalsfeld, Viktoriastraße zum Hof der Grundschule Pallien Im Sabel.

Filsch, 18.30 Uhr, ab früherem Feuerwehrgerätehaus, Ahr- und Luzienstraße, Im Großen Garten, Neuwiese und zum alten Weinbergsgelände.

Sonntag 13. November:

Feyen-Weismark, 18 Uhr, ab Pfarrkirche St. Valerius, Bornewasser-, Valerius-, Grimm-, Händel-, Gratian- und Clara-Viebig-Straße zum Sportplatz/Pfarrzentrum.

Trier-West/Pallien, 18.15 Uhr, ab Kirchplatz, Eifelstraße, Im Schankenbungert, Spiro- und Jahnstraße zum Bolzplatz.

Montag, 14. November:

Trier-Süd, 17.30 Uhr, Kindertagesstätte Am Bach, Kleingartenanlage am Bach und zurück.

Stand: 3. November 2016/Alle Angaben ohne Gewähr