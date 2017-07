Zehn Direktkandidaten für die Bundestagswahl

TRIER. Unter der Leitung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat der Kreiswahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung zehn Direktkandidaten für die kommende Bundestagswahl am 24. September 2017 für den Wahlkreis 203 – Stadt Trier und Landkreis Trier-Saarburg – zugelassen.

Lediglich die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, die Liane Schraut als Kandidatin vorgeschlagen hatte, scheiterte. Hier wurden nicht die erforderlichen Unterlagen eingereicht, weshalb der Wahlausschuss den Vorschlag nicht zulassen konnte. Gefordert war eine Bescheinigung über die Wählbarkeit der Kandidaten und jeweils 200 Unterschriften, die den Vorschlag stützen.

Und das sind nun die Kandidaten:

1. Andreas Steier (CDU)

2. Dr. Katarina Barley (SPD)

3. Corinna Rüffer (Bündnis 90 / Die Grünen)

4. Adrian Assenmacher (FDP)

5. Katrin Werner (Die Linke)

6. Erwin Nikolaus Ludwig (AfD)

7. Stephan Wefelscheid (Freie Wähler)

8. Safet Babic (NPD)

9. Andrej Soffel (Die PARTEI)

10. Albert Niesen (parteiloser Bewerber)

Für die Bundestagswahl benötigt der Wahlkreis 800 Wahlhelfer. Oberbürgermeister Leibe, der in diesem Jahr auch Wahlleiter für den Wahlkreis ist, freute sich darüber, dass sich alleine bei der Stadtverwaltung 300 freiwillige Helfer gemeldet haben. Demokratie ende halt nicht mit der Abgabe des ausgefüllten Wahlzettels, sagte er. Man brauche darüber hinaus viele Menschen, die sich für die Demokratie auch engagieren würden. Joachim Henn, der stellvertretende Leiter des Trierer Rechtsamtes, unterstützt Leibe in der Funktion des Stellvertreters. Maylin Müllers komplettiert die Runde in der Position der Schriftführerin. (rl)



