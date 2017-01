Zeitfenster in die Geschichte

TRIER. “Ordnung ist das halbe Leben” dachten die Römer sich wohl, als sie vor gut 2000 Jahren Augusta Treverorum bauten: Ein rechtwinkliges Straßenraster ließ die Stadt wie ein Schachbrett aussehen und erlaubte es, auf langgestreckten Straßen weit in die Ferne zu schauen. Eine dieser langgestreckten Straßen haben Archäologen nun in der Südallee ergraben, gleichzeitig aber auch zahlreiche weitere spannende Funde gemacht. In einer exklusiven Führung werden die Archäologen Stephan Ackermann und Maximilian Nebe die neuen Erkenntnisse vor Ort erklären.

Etwa in Höhe der heutigen Saarstraße verlief er: der Cardo Maximus, eine der beiden Hauptachsen der Stadt. Von der Porta Nigra, dem nördlichen Stadttor, aus durchschnitt er schnurgerade die Stadt und endete im Bereich der heutigen Töpferstraße, wo das Südtor, die Porta Media, stand. Der Straßenverlauf, den die Archäologen nun beim Hotel “Deutscher Hof” frei gelegt haben, ist eine Parallelstraße des Cardo und besitzt selbst eine stattliche Breite von fast zehn Metern.

“Die Großflächigkeit der Ausgrabung – immerhin 700 bis 800 Quadratmeter – ist etwas ganz Besonderes”, erläutert Ackermann. “Auf diese Weise kann man einen langen Verlauf beobachten und gleichzeitig an mehreren Stellen in die Tiefe gehen.” Dabei fanden die Archäologen auch eine alte römische Wasserleitung in erstaunlichem Erhaltungszustand. Doch die Funde werden nicht lange zu sehen sein: Ab März werden große Flächen des heutigen Ausgrabungsbezirks wieder überbaut. Für Interessierte, so sagt Ackermann, sei diese Führung deshalb die ideale Möglichkeit, Stadtarchäologie einmal zum Anfassen zu erleben. “Häufig sind die Ausgrabungen ja hinter einem Sichtschutz verborgen. Hier können die Teilnehmer alle Fragen zur Arbeitsweise und den Ergebnissen der Stadtarchäologie stellen – und das vor Ort.”

Die Führung in der Ausgrabung ist auf 18 Teilnehmer beschränkt. Im Preis von 12,50 Euro ist neben der rund 90-minütigen Führung auch eine römische Gerstensuppe im Hotel Deutscher Hof enthalten. Tickets gibt es ab sofort in der Tourist-Information an der Porta Nigra. Eine telefonische Reservierung ist bei zeitnaher Abholung innerhalb von zwei Tagen unter 0651/97808-0 möglich. (tr)

