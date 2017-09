Zeitreisen in verschiedene Jahrhunderte

TRIER. In den Herbstferien bieten vier der fünf Museen der Museumsstadt Trier wieder spannende Angebote für Kinder an. In vergangene Jahrhunderte eintauchen, die Museen entdecken und kreativ werden, können Kinder im Rheinischen Landesmuseum Trier, dem Museum am Dom, dem Stadtmuseum Simeonstift und in der Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier. Das Museum Karl-Marx-Haus ist ab sofort geschlossen, um eine neue Dauerausstellung einzurichten, die im kommenden Frühjahr eröffnen wird.

Zu Tisch bei den Römern

Das Kinderferienprogramm im Rheinischen Landesmuseum findet an zwei Tagen statt: am Dienstag, 10. Oktober und am Mittwoch, 11. Oktober, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr. Was haben die Römer eigentlich gerne gegessen und getrunken? Und woher kamen die Lebensmittel? Auf dieser Zeitreise in die Vergangenheit gibt es Spannendes über die Ess- und Trinkgewohnheiten der Römer zu entdecken. Schon die frühesten Funde von Gefäßen aus Keramik lassen vermuten, welche Lebensmittel die Römer bis an die Mosel mitgebracht haben. Bilder auf den riesigen Grabdenkmälern aus Neumagen zeigen darüber hinaus, wie man zu Tisch saß und sich die Mahlzeiten schmecken ließ. Kleinere Aktionen wie ein Suchspiel lockern die Führung auf. Im Anschluss backen die Kinder ihr eigenes römisches Brot.

Das Angebot richtet sich an Kinder von sieben bis zwölf Jahre, die Termine können einzeln gebucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro pro Termin, inbegriffen sind der Eintritt und das Material. Eine telefonische Anmeldung unter 0651/9774-0 ist erforderlich.

Auf Safari im Museum

Auf Safari geht es am Freitag, 6. Oktober, von zehn bis 13 Uhr im Museum am Dom. Hier haben sich viele verschiedene Tiere und Pflanzen versteckt, welche die kleinen Museumsbesucher bei einer Führung durch die Ausstellung entdecken können. Was es mit ihnen auf sich hat und welche Bedeutung sie hatten und noch haben, erfahren die Kinder unterwegs. Im Anschluss an die Führung werden gemeinsam Lampions gebastelt, auf denen jeder sein Lieblingstier darstellen kann.

Der Eintritt zur Safari kostet sieben Euro inklusive Bastelmaterial. Eine Anmeldung bis zum 3. Oktober unter Telefon 0651/7105-255 oder per E-Mail an museumspaedagogik@bistum-trier.de ist erforderlich, zwölf Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können teilnehmen. Mitzubringen sind ein Bastelkittel oder Kleidung, die schmutzig werden darf, denn es wird mit Kleister gearbeitet.

Mach’ Urlaub wie ein echter Künstler

Der viertägige Ferienkurs des Stadtmuseums Simeonstift für Kinder ab acht Jahre findet vom 10. bis zum 13. Oktober statt. Ferne Länder, exotische Pflanzen, fabelhafte Wesen und außergewöhnliche Muster und Formen: Künstler haben eine scheinbar grenzenlose Phantasie. Aber woher kommen eigentlich all die tollen Ideen für ihre Gemälde und Zeichnungen? An vier Tagen begeben sich die Ferienkinder im Stadtmuseum zusammen mit Hanna Verena Knopp auf die Reise und besuchen die farbenfrohen Bilderwelten Peter Krisams, schippern mit Clarkson Stanfield im Boot über die Mosel und entdecken exotische Miniaturskulpturen aus Japan. Am Ende des Kurses haben sie eine reich gefüllte Künstlertasche mit Bildern aus der ganzen Welt.

Der Ferienkurs findet jeweils von 9.30 bis 13 Uhr statt und kostet 60 Euro inklusive Eintritt und Material. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0651/718-1452 oder per E- Mail an museumspaedagogik@trier.de.

Am 3. Oktober findet zudem der Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus im Stadtmuseum Simeonstift statt, für den noch wenige Plätze frei sind. Auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Das eigene Buch gestalten

Beim Ferienworkshop in der Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier schreiben, malen und gestalten die Kinder unter Anleitung ihr eigenes Buch. Da beim Herstellen eines Buches Zeit zum Trocknen eingerechnet werden muss, findet der Workshop an zwei Tagen statt: am Mittwoch, 4. Oktober, und am Freitag, 6. Oktober, jeweils von neun bis 11.30 Uhr. Zuerst werden Schriftblätter erstellt, die zu Büchern verarbeitet und schließlich mit einem passenden Einband versehen werden. Geleitet wird der Workshop von Mechthild Bach, Bernhard Maria Müller und Edy Willems.

Der Ferienworkshop richtet sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren und kostet 25 Euro inklusive Material. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0651 718-1427, -1429, -3427 oder per E-Mail an schatzkammer@trier.de. (tr)



