Zeitumstellung: Keine Auswirkung auf Sternbus-Fahrplan

TRIER. Die Zeitumstellung auf Winterzeit in der Nacht von Samstag, 28. Oktober, auf Sonntag, 29. Oktober, hat keine Auswirkungen auf den Sternbusverkehr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurück gestellt. Die Sternbusse der SWT fahren in der Nacht bis Betriebsende nach Fahrplan ohne Beachtung der Zeitumstellung. Bei Fragen zum Fahrplan stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



Drucken