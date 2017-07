Zertifizierte Attraktivität

TRIER. Bei ihrem Willen, Trier zu einer imperialen Großstadt aufzubauen, kannten die Römer keine Grenzen – entsprechend frei und grenzenlos sollen sich Besucher noch heute in der Stadt bewegen können. Aus diesem Grund haben sich gleich mehrere Einrichtungen um das Gütesiegel “Barrierefreiheit geprüft“ bemüht, das nicht nur Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, son-dern auch älteren Menschen oder Familien mit Kindern hilft, schon im Vorfeld ihrer Reise besser planen zu können. Und das mit Erfolg: Sowohl die zur Trier Tourismus und Marketing GmbH gehörende Tourist-Information, als auch die Schatzkammer und die Europäische Kunstakademie wurden Anfang des Monats mit dem Siegel ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt das Nells Park Hotel die Auszeichnung als zertifizierter Qualitäts-Betrieb der “ServiceQualität Deutschland“, Stufe I.

Mehr Barrierefreiheit schaffen – das ist das Ziel, das die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) im Auftrag des Wirtschaftsministeriums seit vielen Jahren strategisch verfolgt. Als Lizenznehmer des bundesweiten Kennzeichnungssystems “Reisen für Alle“ unterstützt die RPT Betriebe dabei, vorhandene und neue touristische Angebote so zu gestalten, dass alle Menschen ihre beruflich oder privat motivierte Reise uneingeschränkt genießen können. Gleiches gilt für die Zertifizierung als Qualitätsbetrieb der “ServiceQualität Deutschland“: Gefördert vom Wirtschaftsministerium und angesiedelt bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH hat sie das Ziel, bei Gastgebern und Dienstleistern im Land den Service aus Kundenperspektive systematisch zu verbessern.

Insgesamt zeichnete der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing nun 114 rheinland-pfälzische Betriebe und touristische Einrichtungen mit den Siegeln “ServiceQualität Deutschland“ und “Reisen für Alle“ aus. Für die TTM war die Zertifizierung als barrierefreier Betrieb schon lange eine Herzensangelegenheit, die die bisherigen Bemühungen in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat der Stadt Trier sinnvoll ergänzt. Mit speziellen Angeboten für Menschen mit visuellen, auditiven, motorischen oder kognitiven Beeinträchtigungen und einer bestmöglichen Bewegungsfreiheit im Counter an der Porta Nigra konnte die TTM die Jury überzeugen – ebenso wie die Europäische Kunstakademie, die seit vielen Jahren beispielsweise mit der Levana Schule Schweich und der Treverer Schule kooperiert und sich darum bemüht, jedem die Teilnahme an den Kursen in allen Bereichen der bildenden Kunst zu ermöglichen. Beide Einrichtungen hoffen, durch die Teilnahme an “Reisen für Alle“ ihre Bemühungen um inklusive Angebote in der Öffentlichkeit weiter bekannt zu machen. Auch die Schatzkammer Trier gehört nun zu den mittlerweile 349 touristischen Dienstleistungsunternehmen in Rheinland-Pfalz mit diesem Zertifikat.

Etwas mehr sind es im Bereich des Zertifikats “ServiceQualität Deutschland“: Hier gehört das Nells Park Hotel nun zu knapp 500 Betrieben in Rheinland-Pfalz, die sich durch ihre Zertifizierung für ein konsequentes Qualitätsmanagement entschieden haben. Zu den Aufgaben von Ondrej Novotny und den Qualitäts-Coaches gehört es, Verbesserungsprozesse anzustoßen, die Mitarbeiter darin einzubinden und deren Dienstleistungsorientierung kontinuierlich zu fördern.

Für den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing ist die Zertifizierungsbereitschaft ein wichtiger Schritt der Standortvermarktung. “Der Tourismus in Rheinland-Pfalz braucht eine starke Qualitätsorientierung, um im Wettbewerb der Reiseziele zu bestehen“, so Wissing bei der Urkundenverleihung im Haus des Gastes in Bad Kreuznach. Viele Gäste orientierten sich vor einer Buchung an Bewertungen im Internet. “Ein starker Service ist ein starkes Argument für eine Buchung. Mich freut sehr, dass ich hier eine derart große Zahl von Betrieben auszeichnen darf – das zeigt, dass die Touristiker in unserem Land den Gast im Blick haben.“ (tr)



