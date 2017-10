Ziemlich beste Poller-Feinde

TRIER. Frühestens 2019 soll die Polleranlage in der Liebfrauenstraße hin zum Domfreihof installiert werden – drei Jahre später, als 2015 von Dezernent Andreas Ludwig (CDU) angekündigt. Für Rainer Lehnart (SPD) ist das indiskutabel. “Geht gar nicht”, sagt der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion gegenüber dem reporter. Lehnart ist bedient. Ludwigs Antworten auf die Anfrage der Sozialdemokraten im Stadtrat seien “eine Frechheit”. Tatsächlich ergeht das Ludwig-Dezernat sich bei seiner schriftlichen Antwort in Allgemeinplätzen – ebenso wie bei der jüngsten reporter-Anfrage zum Thema. Tenor: Nichts Genaues weiß man nicht! Weder liegt ein Konzept vor, noch kann das Ludwig-Dezernat Antworten zu den Detailfragen geben. Dabei wurden die notwendigen finanziellen Mittel bereits in den Doppelhaushalt 2015/2016 eingestellt. Getan hat sich seither – nichts!

Immer wieder sonntags: Der Domfreihof ist zugeparkt, am Viehmarkt werden rücksichtslos Einfahrten zugestellt, die Konstantinstraße dient als Flaniermeile für motorisierte Spazierfahrer hin zum Kornmarkt, und der Stockplatz ist ohnehin rechtsfreie Zone für alle Wildparker – und das sogar täglich. Im Gegensatz zu anderen Städten, wo konsequent durchgegriffen wird, bekommt Trier das Problem des Wildparkens nicht in den Griff. Abhilfe könnten jene Polleranlagen bringen, für die im Doppelhaushalt 2015/2016 bereits 120.000 Euro – 60.000 Euro pro Haushaltsjahr – eingestellt worden waren.

Im Dezember 2015 kündigte Neu-Dezernent Andreas Ludwig (CDU) an, die Poller in der Liebfrauenstraße hin zum Domfreihof noch in 2016 installieren zu wollen. Nun stellt sich heraus, dass das federführende Tiefbauamt unter dem Dach des Ludwig-Dezernats seine Hausaufgaben einfach unerledigt liegen ließ. Stattdessen giftete Ludwig in der jüngsten Ratssitzung SPD-Mann Lehnart an: “Hätten Sie mich schon länger als Dezernent, hätten Sie Ihre Poller wahrscheinlich schon!” Der Sozialdemokrat hatte zuvor süffisant nachgefragt, wenn er denn zu den Pollern noch einmal nachfragen dürfe. Das brachte Ludwig in Rage.

Der motorisierte Druck auf die Trierer Straßen nimmt weiter zu. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm stieg alleine die Anzahl der Pkw seit Ende der 1980er Jahre um mehr 50 Prozent an − von 41.397 auf 63.387 Autos. Ähnlich dürfte es im Landkreis Bernkastel-Wittlich aussehen, obwohl hier keine Vergleichszahlen zu den 1980er Jahren vorliegen. Ende August waren im Landkreis Bernkastel-Wittlich 72.958 Pkw gemeldet. Auch in Trier und Trier-Saarburg ist eine rapide Zunahme der Pkw-Anzahl zu verzeichnen. Ende der 1980er Jahre waren hier 95.602 Autos zugelassen (Trier: 38.465; Landkreis: 57.137). Aktuell liegt die Anzahl der zugelassenen Pkw bei 146.303 (Trier und Trier-Saarburg). An der städtischen Verkehrspolitik hat sich jedoch seit Ende der 1980er Jahre kaum etwas geändert. Nach wie vor setzten die Verkehrs- und Stadtplaner trotz des sich abzeichnenden Kollaps auf den motorisierten Individualverkehr.

Dabei ist der Schlendrian im Dezernat des Christdemokraten offensichtlich. Seit 2015 hatte Ludwig Zeit, zumindest ein Konzept zu erarbeiten und Detailfragen zu klären. Doch aus den Antworten des Dezernats auf die reporter-Anfrage vom 3. Oktober, die nahezu deckungsgleich mit Ludwigs Ausführungen im Stadtrat sind, geht hervor: Das Thema wurde seit 2015 konsequent ignoriert. Begründung: “Aufgrund der hohen Kosten, der vielen Zugangsberechtigen und der momentanen rechtlichen Voraussetzung auf dem Domfreihof wurde das Thema hinsichtlich der Priorität gegenüber anderen baulichen Maßnahmen immer wieder aufgeschoben. Die Maßnahme bindet für das Aufstellen eines Konzeptes und die Durchführung Personal, das momentan aufgrund der vielen parallel laufenden Maßnahmen nicht zur Verfügung steht. Es ist vorgesehen, sich Anfang 2018 eingehend mit dem Thema zu befassen.”

Zum Thema − Auf Blech gebaut

Stand heute weiß das Ludwig-Dezernat noch nicht einmal, wie viele Zugangsberechtigte im Bereich des Domfreihofs überhaupt leben und wie viele motorisierte Kraftfahrzeuge dort gemeldet sind. “Eine genaue Zahl gibt es noch nicht”, so die lapidare Antwort. Diese sei “erst noch zu ermitteln”. Gerade der Domfreihof sei “bei der Nutzung sehr komplex”. Als Beispiel führt das Ludwig-Dezernat das Standesamt an. So müsse geregelt werden, “ob und wenn ja wie die Zufahrt zum Standesamt künftig laufen soll. Viele Hochzeitspaare wollen mit einem besonders schönen Wagen nach der Zeremonie den Platz verlassen, oder Angehörige bringen Sekt und Gläser vorbei, um einen kleinen Empfang vor dem Turm Jerusalem zu machen. Will man das weiterhin zulassen, muss für solche Fälle eine Lösung gefunden werden, ein temporärer Chip, ein temporärer Code oder eine andere Lösung. Auch so etwas treibt möglicherweise wieder die Kosten nach oben.”

Betonung auf “voraussichtlich”

Heißt im Klartext: Auch das ist seit 2015 nicht geklärt worden. Von einem Gesamtkonzept kann ohnehin keine Rede sein. Als Begründung führt Ludwig nun an, er habe nicht genug Personal, um alle Aufgaben parallel zu erledigen. Eine Ausrede, vor der sogar Ex-Dezernent Thomas Egger (SPD) zurückschreckte. Der im Dezember abgewählte Kulturdezernent verzichtete darauf, sich auf den Standpunkt zurückziehen, er könne sich nicht um das Theater kümmern, weil Feuerwehr, Ordnungsamt, Katastrophenschutzzentrum und Rechtsamt die personellen Ressourcen über Gebühr strapazierten. Egger wusste, dass dies nichts anderes als eine billige Ausrede sein würde.

Die Nachrangigkeit des Poller-Themas im Ludwig-Dezernat wurde auch Anfang Juni beim Ortstermin in Koblenz deutlich, wo sich unter anderem Lehnart und Thomas Albrecht von der CDU über entsprechende Anlagen informierten. Mehr als ein Jahr hatten Ludwigs Mitarbeiter aus dem Tiefbauamt gebraucht, um überhaupt einen Termin mit den Koblenzer Kollegen festzumachen. Doch Wolfgang van Bellen fehlte in Koblenz. Der Chef des Trierer Tiefbauamtes ging am darauffolgenden Tag in Urlaub. Ludwig ließ van Bellen gewähren und befeuerte so die Gerüchte um den Disput zwischen ihm selbst und van Bellen in der Poller-Frage: Ludwig will, van Bellen nicht.

In der jüngsten Stadtratssitzung schockierte Ludwig schließlich in der vom Tiefbauamt erstellten Antwort auf die SPD-Anfrage mit den Kosten: 750.000 Euro müssten bei angenommenen 15 Pollern für die gesamte Fußgängerzone aufgebracht werden. Hinzu kämen 112.000 an jährlichen Unterhaltskosten. Grundlage dafür seien die Koblenzer Daten. Dabei ist nach wie vor ungeklärt, wie das Ludwig-Dezernat auf die Anzahl von 15 Pollern kommt. Eine konkrete Antwort bleibt Ludwig auch auf die entsprechende reporter-Anfrage schuldig.

Dafür differenziert der Christdemokrat nun zumindest bei den Kosten für die Polleranlage in der Liebfrauenstraße. Die liegen nach einer Schätzung des Dezernats bei 50.000 Euro – und damit nur geringfügig höher, als unter Ludwigs Vorgängerin Simone Kaes-Torchiani (CDU) bereits prognostiziert (43.000 Euro). Mit den im Doppelhaushalt 2015/2016 eingestellten Mitteln von insgesamt 120.000 Euro wäre die Anlage hin zum Domfreihof demnach sogar überbezahlt.

“Deswegen gibt es für uns keinen Grund für eine neuerliche Verzögerung bis 2019”, so SPD-Mann Lehnart, der seine Kritik am Ludwig-Dezernat gegenüber dem reporter erneuert. “Dass bisher nichts geklärt wurde, ist einfach nicht hinnehmbar.” Erst “bis Ende 2018” will Ludwig das Konzept für die Sperrung der Innenstadt erstellen, ferner eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Ratsfraktionen bilden und die Bürgerbeteiligung starten. Die Polleranlage in der Liebfrauenstraße, die auch von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Dezernent Thomas Schmitt (CDU) gefordert wird, soll dann als “Pilotprojekt” voraussichtlich in 2019 installiert werden. Wobei die Betonung nach wie vor auf “voraussichtlich” liegt. (et)



Drucken