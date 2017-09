Ziemlich beste Poller-Freunde

TRIER. Sie könnten zumindest etwas Abhilfe beim täglichen Trierer Park-Chaos schaffen, doch noch lassen sie auf sich warten – die von Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) bereits 2015 angekündigten Poller. Sie sollen die Zufahrten zum Domfreihof, zum Kornmarkt, zum Stockplatz und eventuell auch am Viehmarkt abriegeln. Am Montag auf der Pressekonferenz des Stadtvorstandes wand der Christdemokrat sich trotz mehrmaliger Nachfragen um die klare Antwort herum, wann die Poller denn nun installiert werden. Das hat seinen Grund: Ludwig liegt nach reporter-Informationen mit seinem Amtsleiter Wolfgang van Bellen vom Tiefbauamt über Kreuz. Der Dezernent ist für die Poller, van Bellen kategorisch dagegen. Ludwig dementierte den amtsinternen Streit nicht, ließ diesbezügliche Fragen aber ebenfalls unbeantwortet. Für Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) ist klar: “Die Poller kommen – und zwar so rasch wie möglich.” Zur Ratssitzung am 28. September wird die SPD-Fraktion nach Auskunft ihres verkehrspolitischen Sprechers Rainer Lehnart eine Anfrage zur zeitlichen Umsetzung einbringen.

Thomas Albrecht von der CDU und Rainer Lehnart von der SPD sind nicht immer ziemlich beste Freunde. Ende September, wenn die Debatte um die Aral-Tankstelle im der Ostallee (ausführlicher Bericht demnächst beim reporter) in die Verlängerung geht, stehen sie in verschiedenen Lagern. Lehnart ist gegen den Weiterbetrieb der Tankstelle, begrüßt aber den Bürgerentscheid; Albrecht ist einer der Wortführer in der CDU-Fraktion, die darauf drängen, auch ohne Bürgerentscheid Verhandlungen mit der BP Deutschland aufzunehmen, um so den am 31. Dezember auslaufenden Pachtvertrag der Aral-Tankstelle zu verlängern.

In der Poller-Frage hingegen passt kein Blatt Papier zwischen Christ- und Sozialdemokrat. Beide fordern die versenkbaren Zufahrtssperren bereits seit Jahren. In der Liebfrauenstraße, in der Konstantinstraße, am Stockplatz und eventuell auch am Viehmarkt sollen die Poller das ausufernde Wildparken in den Fußgängerzonen und angrenzenden Straßen eindämmen. Dezernent Thomas Schmitt (CDU), zuständig für das Ordnungsamt und damit für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, spricht sich ebenfalls für die Poller aus. “Das würde unseren Kontrolleuren die Arbeit erleichtern”, sagte Schmitt am Montag, “weil wir uns dann stärker auf andere Bereiche der Innenstadt konzentrieren können.” Aktuell muss der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) täglich auf dem Domfreihof, auf dem Stockplatz und Kornmarkt und in angrenzenden Gassen wie der Gangolfstraße kontrollieren. Sind die Zufahrten abgeriegelt, entfielen zumindest die täglichen Kontrollen. Der VÜD hätten dann bei der Kontrollplanung mehr Spielraum.

Unverständnis bei Albrecht und Lehnart

“Ich bin mit Thomas Schmitt darin einig, dass zuerst der Domfreihof abgesperrt werden sollte”, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Und der Stadtchef ließ auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass die finanziellen Mittel im Ludwig-Dezernat bereitstehen. Mit seiner klaren Ansage entkräftete Leibe den Hinweis seinen Baudezernenten. Ludwig hatte zuvor betont, man dürfe nicht vergessen, “dass das einen Haufen Geld kostet”. Auch Sicherheitsaspekte seien zu berücksichtigen. Dabei hatte der Christdemokrat bereits im Dezember 2015 erklärt, die Poller zum Domfreihof hin würden im kommenden Jahr – also 2016 – installiert werden. Passiert ist seither nichts, weil Ludwig offenbar amtsintern bei seinem Tiefbau-Chef Wolfgang van Bellen auf massiven Widerstand stößt. “Es gibt erhebliche Bedenken im Amt”, räumte Ludwig am Montag ein. Zum Kompetenzstreit zwischen ihm und van Bellen wollte der Christdemokrat sich hingegen trotz mehrmaliger Nachfragen nicht äußern.

Bei Albrecht und Lehnart stößt das auf Unverständnis. “Sollte es diesen Kompetenzstreit geben”, sagen Christ- und Sozialdemokrat unisono, “muss der Dezernent sich gegen seinen Amtsleiter durchsetzen.” Schließlich seien die Poller-Barrieren vom Stadtrat beschlossen worden. Auch Leibe reagierte am Montag ungewöhnlich scharf auf die Ausflüchte seine Baudezernenten. “Wie haben einen klaren Konsens im Stadtvorstand: Die Poller sind beschlossen, und sie kommen auch”, betonte der Stadtchef.

Am 2. Juni hatten Ludwig, Albrecht und Lehnart sich gemeinsam mit Mitarbeitern der Verwaltung in Koblenz über die technischen und finanziellen Details informiert. “Natürlich muss jetzt noch geklärt werden”, sagt Lehnart, “wie massiv die Poller gebaut werden sollen.” Etwa dahingehend, ob die Barrieren auch einen terroristischen Anschlag wie auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, als ein Lkw in die Besucher raste, abhalten sollen. Aktuell stellt das Rathaus bei Großveranstaltungen in der Innenstadt wie dem Altstadtfest oder auch dem Weihnachtsmarkt Räumfahrzeuge als Sperren in den Zufahrtsstraßen auf. “Das ist dann sicher auch eine Frage der finanziellen Größenordnung”, so Lehnart. 2007 waren die Kosten für die Poller-Anlage am Domfreihof vom Baudezernat mit 43.000 Euro beziffert worden − einschließlich der jährlichen Wartung und Unterhaltung.

Alle anderen Details, so auch jene nach der Regelung der Zufahrtsberechtigung, seien jedoch rasch und einfach zu klären und auch zu lösen. Auch darin sind Albrecht und Lehnart sich einig. “Wann die Poller kommen, kann ich allerdings nicht sagen”, so Albrecht, “dazu muss Andreas Ludwig sich äußern.” Das wird der Baudezernent spätestens am 28. September öffentlich tun müssen, wenn die Anfrage der SPD-Fraktion auf seinem Tisch liegt. (et)

Die Artikel-Serie zur Trierer Verkehrssituation wird fortgesetzt.



