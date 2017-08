Zierliche Frauen und bärenstarke Kerle

TRIER. Tradition ist einer der Stützpfeiler des Olewiger Weinfestes. Dazu gehört auch das alljährliche Fassrollen, bei dem sich schon die stärksten Kerle verrechnet haben. In diesem Jahr hat beim gemischten Doppel eine Frau gezeigt, wo der Hammer hängt: Weinkönigin Bärbel I. erkämpfte sich gemeinsam mit ihrem Wettkampfpartner Karl-Josef Thul den ersten Platz in dieser Disziplin.

Wie gut das Fassrollen ankommt, zeigt der Blick in die Runde. Dicht an dicht stehen die Besucher entlang der 25 Meter langen Strecke, deren Breite bei zwei Weinfässern nebeneinander nicht allzu viel Platz zum Manövrieren lässt. Wie wichtig der Schutz durch Absperrgitter ist wird immer dann deutlich, wenn eines der Fässer trotz aller Bemühungen der steuernden und vor allem hart kämpfenden Teams mal ausbricht. Der Schutz hält der Wucht der Fässer aber immer stand und der Spaß ohne Reue ist zu keiner Zeit gefährdet.

Die um den Sieg kämpfenden Teams und Einzelkämpfer werden dabei derart vom Publikum angefeuert, das dabei direkt ein Gänsehautgefühl entsteht.

Logisch, dass in der Zeit des anbrechenden Wahlkampfes auch die Politik mit an vorderster Front vertreten ist. Beim gemischten Doppel tritt die CDU mit Ratsfrau Elisabeth Tressel und dem Verkaufsleiter der Bischöflichen Weingüter, Erwin Engel, an.

Bärbel I. macht auch beim Fassrollen eine gute Figur

Die Ehre der SPD will Bundesfamilienministerin Katarina Barley gemeinsam mit Stadtratsmitglied Marco Marzi verteidigen. Obwohl einige der Besucher die zierliche Ministerin eher als Außenseiterin sehen und fest auf Erwin Engel setzen (‟Der ist beim Bischof den Umgang mit den Fässern gewohnt‟) zeigt das Team Barley/Marzi, dass man sich nicht vom äußeren Bild täuschen lassen sollte. Souverän setzen sie sich beim Rennen gegen die Gegner von der CDU durch, müssen sich in einem späteren Lauf aber gegenüber dem Team der Weinkönigin Bärbel I. geschlagen geben, das zuvor bereits über das Team der Schirmherren triumphieren konnte.

Stark vertreten waren aber auch die Freiwillige Feuerwehr Olewig und das Team Kraft-Bräu. Beide Mannschaften stellten zwei bärenstarke Teams, die den Zuschauern zum Teil äußerst spannende Wettkämpfe lieferten. Insgesamt waren es acht Teams, die nicht nur von den Zuschauern sondern auch von Moderator Thomas Vatheuer und Mit-Moderator Peter Terges angefeuert wurden.

Am Ende gab es, wie es sich bei einem Wettbewerb gehört, natürlich nur Gewinner, wenn auch unterschieden in erste und zweite Sieger. Der Star des Tages jedoch war Michael Hammes von der Freiwilligen Feuerwehr. Er konnte sich mit Ruhe und Übersicht zum fünften Mal in Folge bei den Einzelkämpfen gegen seine Mitbewerber durchsetzen und den Sieg mit nach Hause nehmen.

Wer das Olewiger Weinfest besuchen und dabei die in fröhlicher Atmosphäre die verschiedenen Weine verkosten möchte, hat dazu noch bis einschließlich Montagabend Zeit und Gelegenheit. (rl)



