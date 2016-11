Zig Millionen Burger im Studiwerk Trier

TRIER. Seit dem vergangenen Montag revolutioniert das Studiwerk Trier die Burger-Welt. In Zukunft werden individuelle Einzelstücke in Handarbeit zum Wunschzeitpunkt an der neuen Burger-Theke in der Mensa Tarforst produziert. Auf www.burgenerator.de können die Kunden aus mehreren Billionen Varianten einen einzigartigen Lieblingsburger via Handy, Laptop oder PC bequem und einfach online konfigurieren.

Thomas Vatheuer, Sprecher des Trierer Studiwerks, macht aus seiner Begeisterung über die Neuerung keinen Hehl: ‟Elektronisch wie die Bestellung erfolgt auch die Bezahlung‟, sagt er. Und dazu werden Paydirekt, PayPal oder Sofortüberweisung genutzt. ‟Nach einer intensiven Vorarbeit geht der Burgenerator als neue Schnittstelle zwischen Mensavielfalt, Geschmacksindividualität und intuitiver Usability in den Echtbetrieb‟, so Vatheuer. Das für eine Campus-Gastronomie in Deutschland bisher einmalige Innovationsprojekt ermögliche allen Freunden von frischen Burgern tatsächlich zwischen zwei ‟Buns“ (Burgerbrötchen) mehr als 15 Billionen Kombinationen. Die unnötige Warterei in einer Schlange entfalle, da zum vereinbarten Wunschzeitpunkt an der neuen Burgenerator-Theke in der Mensa Tarforst, die befindet sich im ersten Untergeschoss, der Lieblingsburger frisch zubereitet zur Abholung bereit steht.

Und noch einer freut sich: Andreas Wagner Geschäftsführer im Studiwerk Trier. ‟Es macht Freude zu sehen, wie aus meiner Idee die Wünsche unsere Gäste nach Vielfalt und Individualität in einem einzigen, innovativen Mensa-Angebot zu vereinen, dank der Hilfe vieler kluger Köpfe und fleißiger Hände Wirklichkeit geworden ist.” Und ergänzt mit einem Augenzwinkern: ‟Ich gestehe ein, dass die zig Billionen Burger doch deutlich jenseits meiner ersten Zielvorgabe von einigen Millionen Varianten gelandet ist – aber in diesem Fall ist die drastische Zielverfehlung durchaus leicht zu verschmerzen.“

Bundesweite Beachtung findet das Projekt ‟Burgenerator“ schon zum Start beim Deutschen Studierendenwerk (DSW). Professor Jörg Magull, Vorsitzender des Ausschusses Hochschulgastronomie im DSW, gratuliert dem Studiwerk Trier für die gelungene digitale Transformation: ‟Träume ich oder bestell ich schon? Aus über 50 Zutaten den Wunsch-Burger zusammenstellen lassen, online bezahlen und zur Wunschuhrzeit abholen. Vom veganen Belag bis zum Rindfleisch-Patty alles dabei, was der Burger-Fan benötigt. Die Trierer-Mannschaft im Studierendenwerk hat die Bedürfnisse der jungen Leute genau analysiert und Hamburger geht immer. Das ist Science-Fiction in Trier.” (tr/rl)