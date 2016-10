Zonta Club Trier spendet 600 Euro für Café Bär

TRIER. Der Trierer Zonta Club veranstaltete vor einigen Monaten einen Benefizvortrag mit der Sozial- und Literaturwissenschaftlerin Wilma-Maria Estelmann, die eine biographische Annäherung an Margarete von Wrangell, erste Ordinaria an einer deutschen Universität, präsentierte. Der Erlös in Höhe von 600 Euro ging an das Café Bär des Caritasverbands Trier in Trier-West. Das Stadtteilzentrum ist Bestandteil des Projekts ″Job in West″ mit Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Stadtteilbewohner, die seit längerem arbeitslos sind oder einen Ausbildungsplatz suchen. Damit unterstützt der Zonta-Club zum zweiten Mal die Einrichtung in Trier-West mit einer Spende.

Der Trierer Zonta Club gehört zu einem weltweiten Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortlicher Position, die die Situation der Frau in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht verbessern wollen. Die Mitglieder aus verschiedenen Berufen leisten auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene persönliche, ideelle und finanzielle Hilfe. Die Zonta-Clubs unterstützen soziale, schulische und berufliche Projekte, um Gewalt gegen Frauen und Kinder zu bekämpfen und ihnen Chancen einer besseren Lebensgestaltung zu eröffnen. (tr)