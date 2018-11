TRIER. Die Bachrenaturierung im Tiergartental in Olewig ist in der Endphase. Wegen Asphaltierungsarbeiten rund um die neu errichtete Kandelbachbrücke ist die Zufahrt von der Olewiger Straße am Mittwoch, 14. November, gesperrt. Der Verkehr wird nach Angaben des städtischen Tiefbauamts durch eine Ampel geregelt und umgeleitet. Die Ausweichstrecke führt am Weingut von Nell vorbei über den Wirtschaftsweg Richtung Heiligkreuz und die Georg-Schäffer-Straße. Die Sperrung soll am Donnerstag, 15. November, bis etwa 8 Uhr, aufgehoben sein. Die Notfallversorgung der Anlieger ist gewährleistet. Die gesamte Renaturierung soll Ende Dezember abgeschlossen sein. (tr)



Drucken