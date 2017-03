Zukunft der Großregion: ‟Wir sollten mutig sein!”

TRIER. Spätestens seit dem Schengener Abkommen ist das unbeschwerte Pendeln über die Grenzen gelebte Normalität. Bestehen diese Grenzen im Wesentlichen doch nur noch auf dem Papier. Seit diesem 14. Juni 1985 ist das Leben in der Großregion einfacher und unkomplizierter. Doch im Augenblick schwächelt der europäische Gedanke. Wohin steuert die Großregion Saar-Lor-Lux? Eine Frage, mit der sich das Bürgerforum Saar-Lor-Lux und die deutsch-Luxemburgische Wirtschaftsinitiative zusammen mit der den Universitäten der Großregion, den Kammern, der Euregio und dem Landkreis Trier-Saarburg in einem Symposium auseinandersetzten.

Von Rolf Lorig

Wolfgang Lorig ist etwas angespannt. Der Politikwissenschaftler an der Universität Trier ist einer der Motoren des Symposiums. Die Zukunft der Großregion treibt den überzeugten Europäer um. Jetzt ist er gespannt, wie viele Gäste an diesem Abend der Einladung Folge leisten werden. Doch es besteht kein Grund zur Sorge. Der Saal in der Orangerie des Nells Park Hotels füllt sich zügig. Etwa 50 Gäste wollen hören, was Visionäre wie der frühere Staatsminister und ehemalige Kommissionspräsident Jacques Santer zu diesem Thema zu sagen haben. Santer muss den Abend aber nicht alleine bestreiten. Die Liste der Redner ist ebenso lang wie exklusiv: Claude Wiseler, Fraktionsvorsitzender der CSV in Luxemburg; Heinrich Kreft, deutscher Botschafter in Luxemburg; Jan van Delden, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in Luxemburg; Maria Löwenbrück, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Luxembourg S.A.; die französische Generalkonsulin Catherine Robinet; Isabelle Weykkmans, Ministerin für Kultur und Tourismus in der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens; Landrat Günther Schartz, Vizepräsident des Verwaltungsrats der EURegio SaarLorLuxRhein und Matthias Schwalbach, Geschäftsführer der Handwerkskammer Trier.

Das Thema Großregion interessiert auch junge Menschen

Als Wolfgang Lorig schließlich den Abend eröffnet, ist ihm die Freude über den regen Zuspruch anzusehen. Offenbar handele es sich nicht um ein Thema, das nur alte Männer anspreche, schmunzelt der Professor angesichts der zahlreichen jüngeren Besucher, wird dann jedoch gleich wieder ernst. Den Ausweg aus der europäischen Krise sieht er in einer größeren Bürgerbeteiligung. Vor allem die jungen Leute sind seine Zielgruppe. Dort will auch der frühere luxemburgische Minister Claude Wiseler ansetzen, der der Großregion ein Wir-Gefühl geben will. Er beklagt, dass es kein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Das zu schaffen, wäre seiner Auffassung nach ein wichtiger psychologischer Schritt, der als erster angegangen werden sollte. ‟Die Großregion muss auch eine Großregion der Menschen werden.” Die Rolle Luxemburgs weiß er dabei klar zu definieren: ‟Luxemburg kann und muss der Motor sein; wir müssen das Gefühl der gemeinsamen Zukunftsgestaltung verstärken.” Seine vielschichtige kulturelle Identität − im Nachbarland leben Menschen aus mehr als 170 Nationen − und seine physischen Größe würden das Land für diese Rolle prädestinieren. Wiseler stellte klar, dass die Luxemburger diese Rolle schon längere Zeit auf unterschiedlichen Feldern ausüben. Beispielsweise beim Ausbau der Bahnverkehrs, wo Luxemburg sich auch in den Nachbarländern an den Kosten beteilige. Oder beim Bau von Parkplätzen für Pendler, wo für die Zukunft ein noch stärkeres Engagement vorstellbar sei.

Als gebürtiger Wasserbilliger hat der frühere Staatsminister Jacques Santer eine besondere Beziehung zur Grenzregion. Was auch in dem ‟Zukunftsbild 2020‟ zum Ausdruck kommt, an dem er schon vor längerer Zeit zusammen mit dem früheren Staatssekretär und ehemaligem luxemburgischen Honorarkonsul Franz-Peter Basten und dem früheren Landtagspräsidenten Christoph Grimm − beide sind an diesem Abend ebenfalls anwesend − gearbeitet hat. Santer drückt heute ein ganz anderes Problem: ‟Die Großregion ist zu groß geworden.” Eine Folge von politischen Entscheidungen in allen beteiligten Ländern. Dennoch will der ehemalige Premier die Flinte nicht ins Korn werfen. Er setzt sich für die Schaffung eines nachhaltigen und effektiven Rahmens ein, der die Dauerhaftigkeit konstruktiver Anstrengungen und Bemühungen garantiert.

Großregion hat Modellcharakter für Europa

Botschafter Heinrich Kreft hat für diese Idee viele Sympathien. Er kann zwar davon berichten, dass die Bundeskanzlerin vor einer Reise nach Luxemburg sich auch mit der Großregion beschäftigt. Aber: ‟Das ist dann nur ein Thema von vielen.” Deshalb sei es so wichtig, dass sich die Region selbst organisiere und Gehör verschaffe. Gleichzeitig stellt er fest, dass die Großregion ein einzigartiges Modell für Europa sei: ‟Keine andere Großregion ist so eng miteinander verzahnt.”

Kann Luxemburg auf Dauer die Rolle des Motors übernehmen? Jan van Delden, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in Luxemburg, ist dieser Frage nachgegangen. Im Grunde hält er das für möglich, macht aber auch auf Dinge und Entwicklungen aufmerksam, die dieser Rolle gefährlich werden könnten. So entspreche das Haushaltseinkommen im Großherzogtum dem 2,75fachen in der EU. Was für sich alleine betrachtet jedoch noch nicht viel aussage. Das spiegele der Bereich Wohnen und Leben wider. Wohnen in Luxemburg sei inzwischen so teuer geworden, dass viele Luxemburger sich Häuser und Wohnungen im benachbarten Ausland gesucht hätten. Ein weiteres Problem sieht der Wirtschaftsprüfer in den Sozialausgaben. Bis 2060 sei in Luxemburg der höchste Kostenanstieg in der gesamten EU zu erwarten. Zwar bemühe sich das Land, dem mit einem geplanten Wachstum von vier bis fünf Prozent jährlich entgegenzuwirken. Und auch die Zahl der Einwohner in der Hauptstadt soll in den nächsten Jahrzehnten auf bis zu 1,2 Millionen Einwohner wachsen. Ob das klappt, daran hatte zuvor schon Claude Wiseler Zweifel laut werden lassen. Dennoch glaubt van Delden weiterhin an den Erfolg. Luxemburg habe in der Vergangenheit bewiesen, wie erfolgreich das Land sein kann. Wichtig sei, dass man weiterhin elastisch und agil bleibe und die Menschen in der Großregion in die Pläne als win-win-Situation mit einbeziehe.

Das sieht Maria Löwenbrück, Vizepräsidentin der Deutsch-Luxemburgischen Wirtschaftsinitiative ebenso. Bisher hätten alle von der Großregion profitiert, die Mobilität stelle jedoch wegen der zunehmenden Staus und damit verbundenen längeren Anfahrzeiten zunehmend ein Problem dar.

An der Größe der Region stört sich auch Landrat Günther Schartz. Ihm fehlt eine inhaltliche Strategie, ähnlich dem Zukunftsbild 2020, das allerdings von der Politik nie wirklich beachtet wurde. Und er hätte gerne zur Schaffung eines Wir-Gefühls einen Namen für die Großregion, der anders als Saar-Lor-Lux auch wirklich der gesamten Fläche gerecht werde.

Dass diese Region eine wirkliche Größe darstellt, weiß Matthias Schwalbach von der Handwerkskammer zu verdeutlichen: ‟Alleine in der Region Trier werden 5000 Arbeitsplätze durch das Großherzogtum gesichert.” Und ist sich sicher: ‟Gäbe es das nicht, würde es hier aussehen wie im ehemaligen Zonenrandgebiet.”

Nicht alle Menschen zählen zur Elite

Die französische Generalkonsulin Catherine Robinet wirft eine weitere Frage auf: ‟Wie schaffen wir es, die Balance zwischen den einzelnen nationalen Gesetzgebungen zu wahren?” Fakt sei, dass derzeit alle von der Großregion profitieren würden. ‟Aber werden wir das auf Dauer durchhalten?” Ihr Blick richtet sich dabei auf die Menschen: ‟Nicht alle gehören der Elite an. Die Menschen, das ist die breite Bevölkerung. Es ist wichtig, dass wir bei unseren Überlegungen alle Menschen mitnehmen.”

Die enormen Schwierigkeiten bei einem gemeinsamen Vorhaben verdeutlicht Ministerin Isabelle Weykmans. Die Lösung der Probleme könne nicht alleine in einem gemeinsamen Gesicht liegen, ist sie überzeugt. Genau das habe Europa versucht, doch das habe die Probleme nicht lösen können. Möglicherweise würde der Aufbau einer weiteren Institution dem Menschen nur Angst machen. Die Idee einer gemeinsamen Struktur begrüßt sie dennoch. Ebenso wie Catherine Robinet. Sie regt an, das Haus der Großregion mit kompetenten Experten auszustatten, die den Menschen praktische Hinweise geben könnten.

Später meldet sich Franz-Peter Basten zu Wort. Er hält fest an seiner Idee, dass die Großregion auf Dauer eine Institution wie ein Parlament benötigt. Ein solches Gebilde bringe den Menschen Gesichter und gebe Orientierung. Nur ein Parlament könne die verschiedenen Anliegen koordinieren und weiter nach vorne bringen. Seinen Appell beendet er mit dem Aufruf: ‟Wir sollten mutig sein!”



