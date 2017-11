Zukunftskonferenz der Lokalen Agenda 21 Trier

TRIER. ‟Ist das Klima noch zu retten? Weltklimakonferenz und Klimaschutz in Trier.‟ Unter diesen durchaus selbstbewussten Titel hat die Lokale Agenda 21 Trier ihre diesjährige Zukunftskonferenz gestellt.

Was sind die Fakten des Klimawandels? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen vor? Kann das Zwei-Grad-Ziel eingehalten werden? Und: Was können Städte wie Trier zum Klimaschutz beitragen? Mit diesen und weiteren Themen wird sich die Konferenz am Freitag, 10. November, ab 15 Uhr in einer etwa dreistündigen Veranstaltung im Rathaussaal auseinandersetzen.

Der Lenkungsausschuss der Lokalen Agenda 21 Trier hat Fachleute, Politiker und lokale Initiativen eingeladen, um über den Klimawandel und Möglichkeiten zum Klimaschutz zu referieren und mit allen Interessierten zu diskutieren. (tr)



Drucken