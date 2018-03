Zum 200. Geburtstag wird er auf dem Sockel stehen

TRIER/FRANKFURT. Die Statue von Karl Marx ist von Peking aus kommend bereits in Frankfurt angekommen. Das teilte das Presseamt der Stadt Trier heute mit.

Pressesprecher Michael Schmitz zeigte sich überrascht: “Die Karl-Marx-Statue ist deutlich früher in Deutschland eingetroffen, als im ursprünglichen Zeitplan vorgesehen”, teilte er mit. Derzeit lagere sie noch am Flughafen Frankfurt, sagte er. Wann genau die wertvolle Fracht aus Peking sich nun in Richtung Trier auf den Weg machen wird, ist offenbar im Moment noch nicht klar. Aller Voraussicht nach wird das aber am kommenden Dienstag oder Mittwoch geschehen.

Marx-Statue wird ausgeladen

Wenn das Geschenk der Volksrepublik China wohlbehalten in Trier angekommen ist, wird es noch bis kurz vor dem Aufstelltermin an einem nicht öffentlich bekannten Ort zwischengelagert werden. Die offizielle Enthüllung im Schatten der Porta Nigra ist für den 200. Geburtstag des großen Philosophen, am 5. Mai, im Beisein des Künstlers, Professor Wu Weishan, vorgesehen. (rl)



