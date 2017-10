Zum Ersten, Zweiten, Dritten – und zum Vierten

TRIER. Gleich vier Mal wird in Trier in den kommenden Tagen an Straßen gearbeitet. Von Mittwoch, 4. Oktober, an werden Arbeiten zur Fahrbahninstandsetzung in der Kohlenstraße zwischen Fußgängerbrücke Universität und Sportzentrum Tarforst ausgeführt. Zunächst erfolgen, immer halbseitig, die Fräs- und Nebenarbeiten, anschließend werden die neuen Fahrbahnschichten aufgebracht. Um den Verkehr reibungslos zu leiten, wird an diesen Tagen eine Baustellenampel aufgestellt. Für die Maßnahme wurde, gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt, eine Bauzeit von fünf Arbeitstagen veranschlagt.

Ebenfalls vom 4. Oktober an werden Arbeiten zur Fahrbahninstandsetzung in der Bonifatiusstraße begonnen. Zunächst erfolgen im Laufe des Tages die Fräs- und Nebenarbeiten. Am Donnerstag, 5. Oktober, wird die neue Deckschicht eingebaut. Hierfür wird an diesen Tagen die Fahrbahn gesperrt. Für Anwohner ist die Zufahrt beschränkt möglich. Eine Durchfahrt für Notfallfahrzeuge ist jederzeit gegeben. Für die Maßnahme wurde, gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt, eine Bauzeit von zwei Arbeitstagen veranschlagt.

Von Donnerstag, 5. Oktober, an werden Arbeiten zur Fahrbahninstandsetzung in der Straße Im großen Garten zwischen Haus Nr. 13 und einschließlich der Kreuzung Filscherstraße / Luzienstraße ausgeführt. Zunächst erfolgen im Laufe des Tages die Fräsarbeiten. Einen Tag später wird die neue Binderschicht eingebaut. Am Montag, 9. Oktober, wird die Fahrbahndeckschicht aufgebracht. Hierfür wird vom 5. Oktober an die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Während dieser Vollsperrung sind die Grundstücke innerhalb des Baufeldes lediglich fußläufig zu erreichen. Eine Umleitung der Busse wird durch die Stadtwerke veranlasst. Für Notfallfahrzeuge ist die Durchfahrt frei. Für die Maßnahme wurde, gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt, eine Bauzeit von drei Arbeitstagen veranschlagt.

Von Mittwoch, 4. Oktober, an werden zudem Arbeiten zur Fahrbahninstandsetzung in der Straße Kleeburger Weg zwischen der Straße Ober Kleeburg und der Schrankenanlage ausgeführt. Zunächst erfolgen im Laufe des Tages die Fräsarbeiten. Am Freitag, 6. Oktober, wird die neue Fahrbahndecke aufgebracht. Hierfür wird die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Für Notfallfahrzeuge ist die Durchfahrt frei. Für die Maßnahme wurde, gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt, eine Bauzeit von drei Arbeitstagen veranschlagt. (tr)



