Zum Weltfrauentag: Musik von Komponistinnen

BERNKASTEL-KUES. Clara Schumann und Fanny Hensel sind wohl die bekanntesten Komponistinnen der klassischen Musik. Das es aber noch mehr hörenswerte Tonschöpferinnen gab, wird das Duo Artdeco aus Wien am Samstag, den 10. März um 19 Uhr im Cusanus-Geburtshaus zeigen.

Anlässlich des Weltfrauentages lädt das Cusanus-Geburtshaus zu einem Kammerkonzert der besonderen Art. Auf dem Programm des Duos Artdeco aus Wien stehen ausschließlich Werke von Komponistinnen. Die Teheraner Geigerin Setareh Najfar-Nahvi und die Pianistin Theresia Schumacher widmen sich dabei nicht aus Mitleid diesem Thema. Vielmehr wollen sie aufzeigen, wie wertvoll die Musik ist, die trotz der männlichen Dominanz von weiblicher Hand zu Papier gebracht wurde. Erklingen werden Werke von Meisterinnen aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Kroatien.

Mitveranstalter des Abends ist die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Rita Busch. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten gibt es an der Museumskasse, per Mail unter geburtshaus@bernkastel-kues.de, telefonisch unter 06531-2831 und an der Abendkasse. (tr)



