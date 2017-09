TRIER. Viele Frauen und immer mehr Männer unterbrechen ihre Berufstätigkeit zuGunsten der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen. Damit danach die Rückkehr ins Berufsleben gelingt, sind eine gute Vorbereitung und eine strategische Herangehensweise das A und O. In der Informationsveranstaltung “Zurück in den Beruf” für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger am 13. September informiert Hanna Theresa Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), zu Jobaussichten am regionalen Arbeitsmarkt, unterschiedlichen Beschäftigungsformen und Bewerbungsstrategien nach der Familienphase. Sie gibt konkrete Tipps zur Stellensuche und einen umfassenden Überblick über die Informations- und Beratungsangebote der Agentur für Arbeit. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die während oder nach der Familienphase mit dem Gedanken spielen, wieder ins Berufsleben zurückzukehren. Sie beginnt um neun Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Trierer Arbeitsagentur, Dasbachstraße 9, und dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung und nähere Informationen bei Hanna Theresa Kunze, Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), unter 0651/2055301 oder per Mail unter trier.bca@arbeitsagentur.de.



