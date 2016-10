TRIER. Die Linie 14 wird ausgeweitet und erhält ab Montag, 24. Oktober, eine zusätzliche Fahrt. Diese Fahrt startet um 7.40 Uhr an der Haltestelle Universität Campus 2 und führt über den Petrisberg und die Innenstadt bis zur Hochschule Trier. Damit wird das Angebot an Direktfahrten zur Hochschule Trier an Vorlesungstagen weiter verbessert. (tr)

