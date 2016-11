BERLIN/TRIER. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in ihrer Antrittsrede als neu gewählte Präsidentin des Bundesrates für ein respektvolles Miteinander geworben. Wenn auch momentan vielerorts versucht werde, neue Gräben in der Gesellschaft aufzureißen, sei gewiss: “Nur gemeinsam sind wir stark. Zusammen sind wir Deutschland”, sagte die Triererin. “Wir als Politikerinnen und Politiker müssen Wut und lautstarken Protest aushalten, und wir müssen ihnen mit den Stärken der Demokratie begegnen: Dem Zuhören, dem Zusammenführen von unterschiedlichen Interessen, der konstruktiven Suche nach einer positiven Zukunftsvision”, betonte die Ministerpräsidentin.

Gerade Jugendliche suchten nach Chancen. “Wir müssen junge Menschen zum Engagement in Politik und Gesellschaft ermutigen und auch von ihnen lernen. Wir müssen ihre Ideen ernst nehmen, ihre Fragen und auch ihre Skepsis gegenüber vorhandenen demokratischen Ritualen. Unsere Demokratie muss sich fortlaufend weiter entwickeln, um zeitgemäß und stabil zu sein. Auch Demokratie tut es gut, wenn sie jung gedacht wird“, so Dreyer.

Die jungen Menschen seien in einem geeinten, friedlichen Europa aufgewachsen. “Die Flüchtlingskrise hat uns gezeigt, wozu Europa im Stande ist – im Guten wie im Schlechten. Gemeinsame Lösungen scheitern aber häufig an einseitigen nationalen Interessen der Mitgliedstaaten und eben nicht an den Europäischen Institutionen. Europa ist keine Einbahnstraße, sondern angewiesen auf gegenseitige Solidarität. Es braucht junges, der Zukunft zugewandtes Denken und nicht misstrauische Abschottung!”

Die föderale Struktur in Deutschland wie in Europa sei bei aller Schwerfälligkeit vielfach Motor für Entwicklung, denn sie biete die Chance, alle mitzunehmen. “Der Bundesrat ist ein wichtiges Moment des Ausgleiches. Um diese Verantwortung wissen wir. Ich möchte meine Präsidentschaft nutzen, um für die Stärke der föderalen Demokratie zu werben”, erklärte die SPD-Politikern.

Rheinland-Pfalz, so die Ministerpräsidentin, freue sich auf das Jahr der Bundesratspräsidentschaft. Für sie persönlich sei es eine große Ehre. Nicht nur über Politik werde Demokratie gestaltet, sondern auch über die aktive Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. In Rheinland-Pfalz sei jeder zweite Mensch ehrenamtlich tätig. “Hier liegt die Wurzel des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, hier entsteht eine politisch-kulturelle Identität, die Unterschiede aushält, versöhnt und integrierend wirkt.”

“Als Rheinland-Pfälzerin habe ich ein besonderes Symbol für unsere demokratische Identität vor Augen: unsere schwarz-rot-goldene Fahne. Sie wurde 1832 in der Pfalz beim Hambacher Fest zum Symbol der Demokratie. Wir Rheinland-Pfälzer sind stolz darauf, dass dies auch die Farben der Bundesrepublik geworden sind. Wir dürfen sie nicht dem Rechtspopulismus überlassen! Lassen Sie uns Zeichen für eine politische Kultur des respektvollen Miteinanders setzen. Des Miteinanders und der Solidarität von Jung und Alt, von Menschen, die schon lange hier leben und solchen, die neu zu uns kommen, von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, von denen, die aus eigener Kraft viel vermögen und denen, die Unterstützung und Hilfe benötigen. Lassen Sie uns als überzeugte Demokraten und Demokratinnen den Bundesrat als Werbeträger für die Demokratie präsentieren”, betonte Dreyer.

Antrittsbesuch in Paris

Zum Auftakt ihrer Bundesratspräsidentschaft war Malu Dreyer zu politischen Gesprächen in die französische Hauptstadt gereist. Dort traf sie zunächst den französischen Außenminister Jean-Marc Ayrault. Anschließend stand ein Gespräch mit dem Präsidenten des Senats, Gérard Larcher, sowie weiteren Senatorinnen und Senatoren auf dem Programm. Dabei war auch die französische Vorsitzende der Freundschaftsgruppen von Senat und Bundesrat, Catherine Troendlé.

Dabei betonte der französische Außenminister Ayrault, wie wichtig es sei, gemeinsam Europa einen neuen Aufschwung zu geben. Gerade jetzt nach dem Brexit. “Die Menschen in Europa wollen wissen, wo es hingeht. Sie wollen Orientierung”, betonte Dreyer. Sie übermittelte die Besorgnis von Rheinland-Pfalz bezüglich des Pannenmeilers Cattenom. Außenminister Ayrault erläuterte, dass Frankreich die Atomkraft von 75 auf 50 Prozent reduzieren werde, Fessenheim solle abgeschaltet werden. Dreyer appellierte an Frankreich, Cattenom zu berücksichtigen, wenn Meiler abgeschaltet werden. Sie warb auch dafür, dass Rheinland-Pfalz bei der Suche nach einem Atomendlager im Südwesten von Lothringen am Genehmigungsverfahren beteiligt wird.

Im Anschluss betonte der Präsident des französischen Senats, Gérard Larcher, zusammen mit Dreyer die Pflege der deutsch-französischen Freundschaft. Beide wollen sich außerdem für das “Weimarer Dreieck” engagieren, das die Achse zwischen Deutschland, Frankreich und Polen pflegt. “Als Bundesratspräsidentin ist es mir ein besonderes Anliegen, für Europa zu werben und deutlich zu machen, welche Vorteile es bietet. Dabei werde ich insbesondere auch das Gespräch mit jungen Leuten suchen”, betonte Malu Dreyer.

Ihre Reise nach Frankreich direkt zu Beginn ihrer Amtszeit solle die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für eine erfolgreiche europäische Politik unterstreichen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer steht seit dem 1. November für ein Jahr an der Spitze des Bundesrates. (tr)