Zwei Einbrüche und ein versuchtes Eindringen

TRIER. Gleich zwei Vereinsgaststätten wurden von bisher unbekannten Einbrechern im Stadtteil Trier-Zewen heimgesucht. Die Tatzeiten liegen zwischen Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, und Freitag, 23. Juni 7.30 Uhr.

In der Monaiser Straße hebelten die Täter Zugangstüren und Fenster zur Umkleide und anschließend zum Clubheim des SV Trier-Zewen auf. Unweit dieses Tatortes hebelten Einbrecher die Eingangstür zur Vereinsgaststätte des PSV Trier in der Straße „”Oberkirch“ auf. Scheinbar hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen, konnten jedoch lediglich Getränke in ihren Besitz bringen.

Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs, der räumlichen Nähe der Tatobjekte und der Vorgehensweise schließt die Polizei einen Tatzusammenhang nicht aus.

Am Sonntagnachmittag, 25. Juni, versuchten vermutlich drei Jugendliche erfolglos, gegen 15.30 Uhr in die KiTa Alt-Tarforst einzubrechen. Eine Anwohnerin beobachtete die drei Jungen, die sich zunächst auf dem Gelände der KiTa in der Straße “Zum Schombert“ aufhielten. Aus einem Gartenhaus entnahmen die Täter eine Harke, mit der sie versuchten, eine gläserne Seitentür zur KiTa aufzuhebeln. Als dies misslang, entfernten sie sich in unbekannter Richtung.

Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass die Jungen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sein dürften. Einer trug eine dunkle Kapuzenjacke, deren Kapuze er trotz der hohen Temperaturen über den Kopf gestülpt hatte.

Zu allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier in Verbindung zu setzen. Tel. 0651/9779-2258 oder -2290. (tr)



