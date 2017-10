Zwei Hauptkommissare in den Ruhestand verabschiedet

TRIER. Mit Ablauf des Monats September verabschiedete Polizeipräsident Rudolf Berg die Polizeihauptkommissare (PHK) Willibrord Rößel von der Polizeiinspektion Zell und Bernhard Schönhofen von der Polizeiinspektion Trier in den Ruhestand.

PHK Willibrord Rößel trat am 2. August 1971 in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach seiner Grundausbildung verrichtete der heute 63-Jährige seinen Dienst bei der Polizeiinspektion in Zell und ist dieser Dienststelle seitdem treu. Rund um die Uhr ist der Beamte aus Altlay im Wechselschichtdienst für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Dienstbezirk der PI Zell da.

Der 62-jährige PHK Bernhard Schönhofen begann seine Ausbildung bei der rheinland-pfälzischen Polizei am 1. Februar 1977. Anschließend war der in Schweich wohnende Beamte zunächst in Mainz bei der damaligen Schutzpolizeiverkehrsinspektion eingesetzt. 1982 wechselte Bernhard Schönhofen zum heutigen Polizeipräsidium Trier. Hier verrichtete er seinen Dienst zunächst in Trier und anschließend von 1994 bis 2001 in Schweich. Seitdem bearbeitete Schönhofen in der Ermittlungsgruppe Migration vor allem Ermittlungsverfahren, die mit Einwanderung und dem Asylverfahren zu tun haben.

Behördenleiter Rudolf Berg bedankte sich für das in den vielen Jahren gezeigte Engagement und wünschte den Pensionären alles Gute im neuen Lebensabschnitt. (tr)



