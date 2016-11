Zwei Mal “Weihnachtsgeschichte” von Carl Orff

TRIER. Zum zweiten Mal nach 2015 präsentieren das Orchester und der Chor der städtischen Karl-Berg-Musikschule zusammen mit den Trierer Sängerknaben die “Weihnachtsgeschichte” von Carl Orff. Die Konzerte finden am Samstag, 10. Dezember, 16 Uhr, sowie am Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr, in der Basilika St. Paulin statt. Dirigent ist Joachim Mayer-Ullmann, Regie führt Vera Ilieva. Das Konzert ist nach Angaben von Musikschulleiterin Pia Langer auch als “als Geschenk an den Stadtteil Trier-Nord” gedacht. (tr)

Erstellt am Autor